Экономика

11:42 03.05.2021

Независимые эксперты номинационного комитета по назначениям в набсоветы заявили о приостановке работы в Украине

2 мин читать
Независимые эксперты номинационного комитета по назначениям в набсоветы заявили о приостановке работы в Украине

Независимые эксперты номинационного комитета по отбору руководителей и членов набсоветов особо важных предприятий заявили о приостановке работы в Украине до прояснения плана действий по реформе корпоративного управления и определения четкого обязательства правительства уважать институты корпуправления, сообщило интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник.

Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в одной из организаций, чей представитель входит в номинационный комитет.

Письмо адресовано премьер-министру Денису Шмыгалю, министру экономики Игорю Петрашко и министру финансов Сергею Марченко.

"К сожалению, в последнее время было много примеров, когда практика корпуправления заменялась дискреционными решениями правительства. Это подрывает долгосрочные, ожидаемые от реформы корпуправления. Это также ставит под сомнение ценность работы Комитета по назначениям и отбору независимых профессиональных членов набсоветов с безупречной честностью", – цитирует "Экономическая правда" текст письма.

В документе независимые эксперты комитета по назначениям указали также на необходимость дополнения независимости набсоветов прозрачным и стабильным механизмом подотчетности.

"Пересмотренный процесс выдвижения кандидатур, представленный в 2018 году, был долгожданным шагом в этом направлении (в направлении реформы корпуправления - ИФ), и мы были рады поддержать его и принять участие в качестве наблюдателей без права голоса", – указано также в письме.

Согласно информации агентства "Интерфакс-Украина", с 1 мая из-за невыбранных номинационным комитетом независимых членов отсутствуют набсоветы в 12 крупных компаниях, контрольные пакеты которых переданы Фонду госимущества Украины. В частности, в этом списке Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Центрэнерго", "Турбоатом", "Энерготяжмаш", пять подконтрольных государству облэнерго (без Тернопольоблэнерго), "Харьковэнергосбыт", Днепровская и Криворожская ТЭЦ.

Согласно украинскому законодательству и нормативной базе, в набсоветах крупнейших госкомпаний большинство членов должно быть независимыми, их отбирает рекрутер и номинационный комитет с совещательными голосами доноров, а утверждает Кабмин.

Возглавляет номинационный комитет глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар. В состав комитета входят, помимо представителей правительства, независимые члены – управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы Маттео Патроне, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, а также бизнес-омбудсмен Марчин Свенчинский.

 

Теги: #комитет #набсоветы #эксперты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:35 27.04.2021
Комитет Рады планирует в среду рассмотреть представление Шмыгаля о назначении Галущенко министром энергетики

Комитет Рады планирует в среду рассмотреть представление Шмыгаля о назначении Галущенко министром энергетики

12:53 26.04.2021
Члены комитета монетарной политики НБУ в апреле единогласно поддержали повышение учетной ставки до 7,5%

Члены комитета монетарной политики НБУ в апреле единогласно поддержали повышение учетной ставки до 7,5%

10:22 26.04.2021
Минздрав призвал местные власти создать набсоветы медучреждений

Минздрав призвал местные власти создать набсоветы медучреждений

17:29 23.04.2021
Профильный комитет Рады согласовал показатели гособоронзаказа на 2021-2023

Профильный комитет Рады согласовал показатели гособоронзаказа на 2021-2023

13:00 08.04.2021
Эскалация на фронте станет предметом рассмотрения парламентского комитета по нацбезопасности

Эскалация на фронте станет предметом рассмотрения парламентского комитета по нацбезопасности

11:01 08.04.2021
Комитет Рады по нацобороне заслушает руководство СВР – нардеп Безуглая

Комитет Рады по нацобороне заслушает руководство СВР – нардеп Безуглая

13:39 02.04.2021
Эксперты оценили евроинтеграционную политику Украины на "три с плюсом", а евроатлантическую на "пять с минусом" - исследование

Эксперты оценили евроинтеграционную политику Украины на "три с плюсом", а евроатлантическую на "пять с минусом" - исследование

09:51 31.03.2021
Украинский фармрынок в 2020 году вырос на 13% - эксперты

Украинский фармрынок в 2020 году вырос на 13% - эксперты

20:54 23.03.2021
В комитете Рады поддержали ограничение комиссии эквайринга 1,5% с начислением клиентам скидки 1% – совладелец monobank

В комитете Рады поддержали ограничение комиссии эквайринга 1,5% с начислением клиентам скидки 1% – совладелец monobank

10:59 22.03.2021
Витренко усилил экспертный совет при Минэнерго специалистами по геологии и добыче углеводородов

Витренко усилил экспертный совет при Минэнерго специалистами по геологии и добыче углеводородов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Информация о финотчетности компаний и сведения Госземкадастра будут открыты для украинцев – премьер

Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая

Украина завершила размещение 8-летних еврооблигаций на $1,25 млрд – Минфин

Fitch подтвердил рейтинг "МХП" на уровне "В+" со стабильным прогнозом

ВСК Рады признала неудовлетворительной работу набсовета "УЗ", предлагает Кабмину уволить правление компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Информация о финотчетности компаний и сведения Госземкадастра будут открыты для украинцев – премьер

Украина начала закачку газа в ПХГ

Энергоблок №5 Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт

Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая

Украина завершила размещение 8-летних еврооблигаций на $1,25 млрд – Минфин

"Донецксталь"-метзавод" в 2020г сократил чистую прибыль на 20,9%

"Днепрометиз" Тигипко в 2020г снизил доход на 7,6%

КЖРК в 2020г увеличило чистую прибыль на 7,1%

Fitch подтвердил рейтинг "МХП" на уровне "В+" со стабильным прогнозом

АО "Сумское МНПО – Инжиниринг" увеличит уставный капитал до 25,15 млн грн за счет закрытого размещения акций на 22,27 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА