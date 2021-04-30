Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая

Все члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", присутствовавшие в пятницу на внеочередном заседании, подают компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая этого года, сообщает пресс-служба НАК в ночь на субботу

"Наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями с момента подачи сообщений о прекращении полномочий для оказания поддержки компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей недели", – говорится в пресс-релизе.

Согласно ему, наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания в пятницу, как только его полномочия были восстановлены, для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления компании. "Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем", – отмечается в документе.

Накануне члены набсовета подвергли критике решение правительства о смене главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева на и.о. министра энергетики и экс-исполнительного директора НАК Юрия Витренко, а также признание неудовлетворительной работу руководства "Нафтогаза".

Как сообщалось, правительство в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза Украины" 28 апреля признало неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим восстановлением с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, Кабинет досрочно прекратил полномочия главы правления "Нафтогаза" Коболева, освободив его от должности с 28 апреля, а также избрал и назначил главой компании Витренко с 29 апреля сроком на один год.

В Кабмине заявили, что на увольнение Коболева повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы.

Коболев заявил, что будет оспаривать это решение правительства.

Как отметил Витренко, новый набсовет "Нафтогаза", который по решению правительства будет сформирован в течение полугода по итогам конкурса, определит срок полномочий нового главы правления НАК, который правительство пока ограничило одним годом.

"Новый наблюдательный совет будет изучать результаты работы компании под моим руководством и решать, устраиваю ли я их на должности председателя правления. Это полномочия совета в соответствии с уставом. У него будет достаточно времени, чтобы понять, хотят ли они меня, хотят ли они проводить открытый конкурс на председателя правления – как должно проходить назначение. У них будет время определиться с новым главой "Нафтогаза", – сказал Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, отбор новых членов набсовета будет осуществляться по стандартной процедуре созданным правительством номинационным комитетом с последующим утверждением правительством.