Экономика

20:18 30.04.2021

КЖРК в 2020г увеличило чистую прибыль на 7,1%

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КЖРК в 2020г увеличило чистую прибыль на 7,1%

ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) по итогам работы в 2020 году увеличило чистую прибыль на 7,1% по сравнению с 2019 годом - до 1 млрд 699,247 млн грн.

Согласно годовому отчету компании, обнародованному в системе раскрытия НКЦБФР в пятницу, чистый доход КЖРК вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим годом – до 6 млрд 607,075 млн грн.

Нераспределенная прибыль комбината на конец прошлого года достигла 8 млрд 884,780 млн грн.

КЖРК в 2020 году произвел 3 млн 783,7 тыс. тонн товарной железной руды. На 2021 планируется выпуск товарной продукции в объеме 4,820 млн тонн со средним качественным показателем 59,33% Fe.

Предприятие специализируется на подземной добыче железной руды. Производит руду агломерационную с содержимым железа 56-63,5% для производства агломерата, а также руду доменную с содержимым железа 46-50% для производства чугуна.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, основным акционером КЖРК является компания Starmill Limited (Кипр), которой принадлежит 99,88% его акций.

Ранее сообщалось, что определенной долей в КЖРК владеет группа СКМ, тогда как группа "Метинвест" отношения к КЖРК не имеет. При этом группа СКМ является только инвестором, а оперативный контроль на комбинате осуществляет группа "Приват".

Уставный капитал предприятия - 1 млрд 991,233 млн грн.

Теги: #кжрк #показатели
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