Экономика

20:12 30.04.2021

Fitch подтвердил рейтинг "МХП" на уровне "В+" со стабильным прогнозом

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Fitch подтвердил рейтинг "МХП" на уровне "В+" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) агрохолдинга "МХП" в иностранной и национальной валютах на уровне "B+" со стабильным прогнозом.

"Долгосрочный РДЭ MHP SE в национальной валюте на уровне "B+" отражает растущую долю полученной за пределами страны прибыли, а также сильный бизнес-профиль "МХП" с разумным масштабом и вертикальной интеграцией, что приводит к высокой операционной прибыльности", – указано в сообщении Fitch в пятницу.

Оно отмечает, что РДЭ в иностранной валюте на уровне "B+" поддерживается высоким коэффициентом обслуживания долга в твердой валюте.

"Подтверждение отражает наши ожидания восстановления EBITDA благодаря росту цен на мясо птицы после существенного падения в 2-м полугодии 2019 года и 2020-м году. Вместе с ожидаемым "отскоком" прибыли в сегменте растениеводства, сильно пострадавшем в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий в Украине, это должно привести к сокращению доли заемных средств в 2021-2022 годах", - отметили в Fitch.

Агентство ожидает роста рентабельности по EBITDA до 17,2% в 2021 году по сравнению с историческим минимумом в 15,6% в 2020 году, указывая, что постепенное восстановление цен на птицу, наблюдавшееся в 1-м квартале 2021 года, может не полностью перекрыть начавшийся в 4-м квартале 2020 года рост цен на корма. Fitch ожидает увеличения рентабельности по EBITDA в 2022-2024 годах до диапазона 18,5% -19,6% за счет дальнейшего роста цен на мясо птицы наряду с увеличением объемов экспорта после ожидаемого восстановления спроса в сегменте HoReCa.

По данным агентства, пандемия Covid-19 и снижение прибыльности в сегменте птицеводства означает, что MHP в ближайшее время не продолжит расширение Винницкого птицеводческого комплекса. При этом ожидаемые капиталовложения агрохолдинга в 2021–2022 годах будут поддерживаться на уровне 6,5–7,5% от выручки. Изначально в планы проекта входило увеличение ежегодных птицеводческих мощностей "МХП" с 730 тыс. тонн до 840 тыс. тонн мяса.

"МХП имеет долговые обязательства ($36 млн долларов США на конец 2020 года по сравнению с $23 млн годом ранее) по налоговым спорам с властями Украины. Хотя это событие все еще относительно невелико по сравнению с доступными денежными ресурсами, это может увеличить будущий отток доступных средств и задержать сокращение доли заемных средств", - отметило агентство.

Fitch ожидает замедления темпов роста экспортных продаж мяса птицы в 2021-2022 годах, так как производственные мощности компании уже загружены почти на 100%. При этом в 2021 году прогнозируется рост производства на 10% Perutnina Ptuj – актива компании в Словении.

Агентство уточнило, что "МХП" имеет сильный деловой и финансовый профиль, соответствующий рейтинговой категорией "BB", но операционная среда в Украине ограничивает его долгосрочный РДЭ.

Fitch спрогнозировал рост выручки агрохолдинга в среднем на 1,6% в течение следующих четырех лет, рост рентабельности продаж до 19,6% к 2024 финансовому году (ФГ), рост капитальных затрат в течение следующих четырех лет на 18,1% - до $150 млн в год.

Также рейтинговое агентство ожидает выплату "МХП" дивидендов в размере $30 в год в 2021-2022 ФГ с увеличением до $100 млн США в 2023-2024 ФГ.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словении. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривны на 16%.

Выручка компании в 2020 году сократилась на 7% - до $1,91 млрд. Его скорректированная EBITDA и операционная прибыль снизились на 7%, соответственно до $395 млн и $201 млн, а рентабельность продаж (EBITDA margin) сохранилась на уровне 2019 года - 21%.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Теги: #мхп #прогноз
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