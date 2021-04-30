ВСК Рады признала неудовлетворительной работу набсовета "УЗ", предлагает Кабмину уволить правление компании

Временная следственная комиссия Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" (УЗ) приняла решение признать работу наблюдательного совета и правления УЗ неудовлетворительной и намерена обратиться в Кабинет министров с требованием уволить исполняющего обязанности главы, а также членов правления компании.

Как сообщила глава ВСК народный депутат Юлия Гришина (партия "Слуга народа") на своей странице в Facebook в пятницу, члены комиссии на заседании признали и. о. главы правления Ивана Юрика и членов правления УЗ "некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности".

Кроме того, по ее словам, члены комиссии решили обратиться в Кабмин с требованием уже сейчас, не ожидая истечения срока функционирования действующего состава набсовета УЗ, начать поиск новых лиц.

Помимо этого, было принято решение привести уровень зарплат членов наблюдательного совета и правления УЗ в соответствие с финансовыми показателями компании.

Гришина сообщила, что все попытки наладить конструктивный диалог и сотрудничество с руководством "Укрзализныци" и Министерством инфраструктуры сегодня завершены.

"Оба человека, которые непосредственно отвечают за работу "Укрзализныци" - министр инфраструктуры Владислав Криклий и и.о. председателя правления компании Иван Юрик - даже не появились на заседании, направив своих подчиненных", - написала она.

"Отныне ВСК переходит на жесткий режим. Всем приглашенным на следующие заседания ВСК будут вручаться не просто сообщения, а повестки. Неявка без уважительной причины будет расцениваться как препятствование работе следственной комиссии и соответствующим образом квалифицироваться в соответствии с Уголовным кодексом Украины", - добавила Гришина.