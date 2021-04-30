Экономика

17:53 30.04.2021

ЕС и МФО усомнились в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении из-за способа смены главы "Нафтогаза"

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ЕС и МФО усомнились в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении из-за способа смены главы "Нафтогаза"

Европейский Союз (ЕС), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк (ВБ) и Международная финансовая корпорация (IFC) выразили серьезную обеспокоенность временным прекращением полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" с целью смены главы компании.

ЕС и международные финансовых организации (МФО) в распространенном в пятницу вечером совместном заявлении призвали руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с принципами признанных стандартов корпоративного управления.

"В последние годы Украина достигла значительного прогресса в реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе, направленной на обеспечение прозрачности, подотчетности и независимости. Сейчас есть критическая необходимость укрепить достигнутый прогресс, чтобы улучшить инвестиционный климат в Украине и привлечь столь нужные инвестиции частного сектора", - отмечается в сообщении.

"Мы надеемся, что украинская власть подтвердит свою приверженность к продолжению реформ, которые разблокируют инвестиции, чтобы помочь стране выйти из кризиса и реализовать свой потенциал", - резюмировали ЕС и МФО.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании.

Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его с должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрал и назначил главой НАК Юрия Витренко с 29 апреля сроком на один год.

В Кабмине заявили, что на увольнение Коболева повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы.

 

Теги: #нафтогаз #ес #мфо
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