Экономика

17:40 30.04.2021

Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,8 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,8 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу ослабился до 27,7975 грн/$1 с 27,7275 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,785-27,810 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,73 грн/$1 с 27,75 грн/$1.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 5 мая – до 27,7330 грн/$1 с 27,7500 грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривня
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