Экономика

15:05 30.04.2021

Агрохолдинг ИМК в 2020 году нарастил чистую прибыль в 4,3 раза

1 мин читать

Агрохолдинг ИМК по итогам 2020 увеличил чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с 2019 годом - до $31,71 млн, а показатель EBITDA - в 1,8 раза, до $71,84 млн .

Согласно годовому отчету компании на ее сайте, выручка ИМК за данный период сократилась на 5% - до $161,39 млн. Выручка от продаж кукурузы составила $103,69 млн (-13% по сравнению с 2019 годом), подсолнечника - $31,47 млн (+38%), пшеницы - $22,42 млн (+66%), бобов сои - $0,44 млн (-96%), молока - $1,3 млн (-16%), скота - $0,288 млн (+151%).

Валовая прибыль агрохолдинга в минувшем году выросла на 54% - до $79,24 млн, операционная прибыль – в 3,3 раза, до $50,35 млн. Чистый долг ИМК по состоянию на 31 декабря 2020 года составил $120,48 млн против $156,82 млн на аналогичную дату 2019 года.

Теги: #агрохолдинг #имк #прибыль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:59 30.04.2021
"Нова Пошта" в 2020 году увеличила чистую прибыль на четверть

"Нова Пошта" в 2020 году увеличила чистую прибыль на четверть

14:12 30.04.2021
Data Group в 2020 году увеличила чистую прибыль на 32,3%

Data Group в 2020 году увеличила чистую прибыль на 32,3%

12:14 30.04.2021
НОТУ в 2020 году получила 150,8 млн грн чистой прибыли

НОТУ в 2020 году получила 150,8 млн грн чистой прибыли

14:32 28.04.2021
"Энергоатом" в I кв.-2021г получил чистую прибыль 1 млрд грн

"Энергоатом" в I кв.-2021г получил чистую прибыль 1 млрд грн

11:12 28.04.2021
НБУ прогнозирует снижение прибыли в 2021г до 27,3 млрд грн

НБУ прогнозирует снижение прибыли в 2021г до 27,3 млрд грн

11:11 26.04.2021
"Овостар" в 2020 году получил $2,6 млн чистой прибыли

"Овостар" в 2020 году получил $2,6 млн чистой прибыли

16:38 23.04.2021
ОГТСУ в 2020 году получил чистую прибыль 20,4 млрд грн – глава компании

ОГТСУ в 2020 году получил чистую прибыль 20,4 млрд грн – глава компании

13:42 21.04.2021
Кабмин перенес утверждение нормы отчисления прибыли для госпредприятий за 2020 год

Кабмин перенес утверждение нормы отчисления прибыли для госпредприятий за 2020 год

11:27 21.04.2021
Чистая прибыль Ощадбанка в I кв. сократилась в 10 раз из-за укрепления гривни

Чистая прибыль Ощадбанка в I кв. сократилась в 10 раз из-за укрепления гривни

18:21 20.04.2021
НБУ перечислил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли

НБУ перечислил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Киевгазэнерджи" почти неделю чинит сайт и не объявляет годовой тариф на газ для населения

МБРР может через месяц согласовать выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

Fitch подтвердило рейтинг ДТЭК ВИЭ "B-" и исключила его из списка рейтингов для возможного понижения

Эффективность ВИНК на базе "Центрэнерго" будет во многом зависеть от включения в нее шахт "Добропольеугля" – глава "ДТЭК Энерго"

Витренко предлагает рассмотреть вариант объединения "Укрнафты" и "Укртатнафты" с контрольным пакетом у государства

ПОСЛЕДНЕЕ

Минкультуры может внести 120-летний особняк в Киеве по пр.Победы в Госреестр недвижимых памятников Украины

"Киевгазэнерджи" почти неделю чинит сайт и не объявляет годовой тариф на газ для населения

В "Слуге народа" не обсуждают отставку министра финансов - Корниенко

Витренко предложит некоторым экс-сотрудникам "Нафтогаза" вернуться в компанию

Размещение Украиной еврооблигаций на $1,25 млрд свидетельствует о доверии международных инвесторов к стране – советник президента Устенко

Украина открыла 8 новых экспортных рынков за полгода – Госпродпотребслужба

Набсовет "Нафтогаза" провел первое заседания после переназначения - Витренко

Витренко: "Нафтогаз" рассмотрит возможность подачи исков в международный арбитраж для переноса точек продажи газа на границу Украина-РФ

"Оболонь" начала продажу пива "Zibert Светлое" в таре объемом 1,75 л

Шмыгаль: доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА