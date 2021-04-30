Витренко предложит некоторым экс-сотрудникам "Нафтогаза" вернуться в компанию

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложит ряду ушедших вместе с ним в течение 2020 года сотрудников вернуться в компанию.

"Буду предлагать (вернуться - ИФ) многим из своих коллег, работу которых я ценю", - сказал он в ходе онлайн-конференции в Киеве в пятницу.

По его словам, речь, в частности, идет об Олеге Диденко, работавшим директором по проблемной задолженности и газораспределительным сетям, и Александре Веденееве – экс-начальнике департамента рыночных исследований НАК.

Витренко уточнил, что никто из действующего топ-менеджмента "Нафтогаза" пока не подал заявление об увольнении после его прихода, со многими из них он уже общался.

"Пока руководители конструктивно работают, проводят соответствующие встречи. Это не означает, что никто из них не изменит своего мнения, но пока мне такие неизвестны", - отметил глава НАК.

Витренко также сообщил, что до детального изучения работы структурных подразделений и дивизионов группы он не готов говорить о смене текущей структуры и модели трансформации "Нафтогаза".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров НАК "Нафтогаза Украины" 28 апреля 2021 года досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, уволив его с должности главы правления, избрал и назначил главой НАК Витренко с 29 апреля сроком на один год.