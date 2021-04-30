Экономика

13:50 30.04.2021

Украина открыла 8 новых экспортных рынков за полгода – Госпродпотребслужба

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Украина открыла 8 новых экспортных рынков за полгода – Госпродпотребслужба

За последние шесть месяцев для украинских экспортеров открыто восемь новых рынков, пересогласовано 63 товарные позиции в 11 государствах и международных экономических организациях, сообщила Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей в пресс-релизе в пятницу.

По данным Госпродпотребслужбы, за шесть месяцев для украинских производителей молока и молочных продуктов открылись рынки Японии, Ливии, Аргентины и Ливана. Отечественные производители получили возможность поставлять в Эфиопию яйца, в Сербию - животный белок, в ОАЭ - крупный рогатый скот. Рынок Литвы теперь открыт для экспорта арахнид (насекомых, используются для защиты сельскохозяйственных культур).

"Кроме того, 63 товарные позиции в 11 государствах и международных экономических организациях пересогласованы. Речь, в первую очередь, идет о странах СНГ, с которыми с 13 апреля 2021 года действуют новые правила торговли из-за прекращения действия Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии, которое было подписано еще в 1993 году. Также из-за изменений условий торговли пересогласованы документы с Сингапуром и Южной Кореей", - добавила пресс-служба.

Ведомство сообщило о работе по аудиту Европейской Комиссии с целью оценки официального контроля над производством и сертификацией молока и молочных продуктов, предназначенных для экспорта в Европейский Союз. Также проведена работа для признания ЕС зонирования Украины по высокопатогенному гриппу птицы, благодаря чему с 20 марта удалось возобновить экспорт продукции птицеводства в ЕС.

Госпродпотребслужба также сообщила о продолжении работы по открытию рынков на всех континентах. Наиболее перспективные для экспорта - страны ЕС, Китай, Сингапур, Индия, Вьетнам, ЮАР и Индонезия.

"Важным приоритетом для нас является работа по открытию новых рынков для экспорта украинской продукции. Ведь это новые рабочие места и доходы в госбюджет от уплаты налогов", - подытожила глава ведомства Владислава Магалецкая, цитируемая в пресс-релизе

Как сообщалось, Госпродпотребслужба и Фонд госимущества Украины подписали меморандум о сотрудничестве в вопросах приватизации и передачи в аренду избыточного имущества службы.

Теги: #украина #рынки #экспорт
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