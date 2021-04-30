Набсовет "Нафтогаза" провел первое заседания после переназначения - Витренко

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" провел в пятницу первое заседание после недавнего переназначения, сообщил глава НАК Юрий Витренко.

"Сегодня я разговаривал с наблюдательным советом, он проводил свое первое заседание после переназначения", - сказал он в ходе онлайн конференции в Киеве в пятницу.

По словам Витренко, он пояснил совету свою позицию по работе компании в контексте реализации национальных интересов страны.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании.

Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, уволив его с должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрал и назначил главой НАК Юрия Витренко с 29 апреля сроком на один год.

В Кабмине заявили, что на увольнение Коболева повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы.