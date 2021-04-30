Экономика

12:18 30.04.2021

Витренко: "Нафтогаз" рассмотрит возможность подачи исков в международный арбитраж для переноса точек продажи газа на границу Украина-РФ

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Витренко: "Нафтогаз" рассмотрит возможность подачи исков в международный арбитраж для переноса точек продажи газа на границу Украина-РФ

"Нафтогаз Украины" рассмотрит возможность подачи исков в международный арбитраж для переноса точек продажи газа на границу Украина-РФ, сообщил глава НАК Юрий Витренко.

"Новый (транзитный - ИФ) контракт позволяет обращаться в международный арбитраж, и эту возможность мы также будем рассматривать и использовать", - сказал он в ходе онлайн-конференции в Киеве в пятницу.

По словам главы компании, если ранее "Газпром" ссылался на невозможность продажи газа европейским компаниям по их договорам с российским монополистом на границе Украина-РФ из-за несоответствия ранее действовавшего транзитного контракта законодательству ЕС, то после подписания нового контракта по стандартным европейским правилам в декабре 2019 года этот контраргумент отпал.

Ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" Витренко сообщил, что "Нафтогаз" недостаточно использовал свои юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

По его словам, разрешение вопроса с переносом точек продажи газа на украино-российскую границу позволит увеличить загрузку украинской газотранспортной системы (ГТС) и снизить цену газа на украинском рынке.

Витренко также считает, что необходимо давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

Как сообщалось, Витренко в своей прошлой каденции в "Нафтогазе" курировал успешно закончившиеся для Украины арбитражные разбирательства с "Газпромом".

Теги: #нафтогаз #рф #витренко
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