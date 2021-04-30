Шмыгаль: доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательство людей.

"Все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов. Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство. Пенсионный фонд и "Укрпошта" совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.