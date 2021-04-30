Экономика

10:30 30.04.2021

"Укравтодор" совместно с ЕБРР начинает проект развития инфраструктуры для электротранспорта

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"Укравтодор" совместно с ЕБРР начинает проект развития инфраструктуры для электротранспорта

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Министерством инфраструктуры Украины начинает проект развития инфраструктуры для электротранспорта, который включит потребности электротранспорта в развитие сети дорог Украины.

Консультантом ЕБРР в этом проекте выступает международная компания Atkins (Лондон). В команду проекта привлечены шесть экспертов, в том числе, специализирующихся на электронной мобильности, финансовом и транспортном моделировании.

"Проект поможет адаптировать дорожную инфраструктуру Украины к глобальным тенденциям транспортного рынка. Мировые автопроизводители массово увеличивают долю электрокаров, некоторые планируют до 2030 года полностью перейти на электротранспорт, ведь его использование соответствует экологическим и энергетическим вызовам мира. В рамках "Большого строительства" у нас есть отдельные проекты по развитию придорожной инфраструктуры, повышению безопасности движения и новой дорожной навигации, которые будут интегрированы в проект е-мобильности", - прокомментировал проект глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в свою очередь отметил, что ежегодно количество электрокаров в Украине неуклонно растет.

"Со своей стороны мы всячески поддерживаем и способствуем использованию экологических видов транспорта - и общественного электрического и электромобилей. Однако для их популяризации в глобальных масштабах, в первую очередь, необходимо создать развитую сеть зарядной инфраструктуры, позволяющей владельцам электрокаров комфортно передвигаться как в городах, так и в междугородном сообщении. Поэтому я рад приветствовать начало проекта по развитию инфраструктуры, который мы запускаем совместно с "Укравтодором" и ЕБРР", - подчеркнул он.

Встреча по разработке плана действий "Укравтодора" по развитию инфраструктуры для электромобилей с участием представителей ЕБРР, Мининфраструктуры, Офиса реформ МИУ и Команды поддержки реформ при "Укравтодоре" состоялась 29 апреля.

По данным "Укравтодора", указанный план будет учитывать запрос бизнеса и пользователей электротранспорта, стратегические задачи правительства и Мининфраструктуры по развитию электронной мобильности и выполнения целей Зеленого курса.

Теги: #ебрр #электротранспорт #проект #укравтодор
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