Fitch подтвердило рейтинг ДТЭК ВИЭ "B-" и исключила его из списка рейтингов для возможного понижения

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте ДТЭК ВИЭ (DTEK Renewables B.V.) на уровне "B-" и удалило его из списка Rating Watch "негативный", прогноз по рейтингу "стабильный".

"Подтверждение отражает улучшение платежной дисциплины ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную электроэнергию от производителей возобновляемых источников энергии и начало погашение непогашенной дебиторской задолженности перед производителями возобновляемой энергии за электроэнергию, поставленную в марте-июле 2020 года, хотя и с задержкой по сравнению с первоначальным графиком", – отмечается в сообщении агентства.

Fitch уточняет, что "ГарПок" заплатил 81%-93% за поставленную "зеленую" электроэнергию в январе-марте 2021 года и ожидается, что полностью оплата за первый квартал поступит по втором.

Согласно сообщению, на конец первого квартала 2021 гарантированная непогашенная задолженность "ГарПок" перед ДТЭК ВИЭ составляла EUR80 млн (без НДС), включая EUR7 млн за электроэнергию, поставленную в первом квартале 2021 года.

В структуру "ДТЭК ВИЭ" входят три солнечные и три ветровые электростанции совокупной мощностью 1 ГВт. Инвестиции в их строительство составили EUR1,2 млрд.

"ДТЭК" создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа.