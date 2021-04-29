Акционеры ш/у "Покровское" "Метинвеста" освободили "Донецксталь"-метзавод" от уплаты $246,5 млн долга по мировому соглашению

Акционеры крупнейшего в Украине производителя коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), контроль над которым группа "Метинвест" установила в марте 2021 года, освободили ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" от уплаты задолженности в размере $246 млн 545 тыс. 853,23 по мировому соглашению от 16 декабря 2020 года.

Согласно официальной информации ш/у, такое решение приняло годовое общее собрание акционеров в четверг, одобрив совершение крупной сделки.

Аналогичный вопрос значится в повестке дня годового общего собрания ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод", назначенного на 30 апреля.

Так, в проекте решения по одобрению значительных сделок предлагается на основании ст.72 закона Украины "Об акционерных обществах" одобрить (согласовать) совершенную обществом в 2020 году значительную сделку с ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (кредитор), согласно которой кредитор освобождает общество (должника) от части обязательств по уплате задолженности по Мировому соглашению от 16 декабря 2020 года в размере $246 млн 545 тыс. 853,23.

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля.

Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владел 9,9894% акций ЧАО, такие же пакеты акций принадлежали компании Altana Limited и Treimur Investments Limited (обе - Виргинские острова), у ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) было 57,2927%.

Уставный капитал ЧАО "Ш/у "Покровское" – 212,134 млн грн.