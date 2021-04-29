Экономика

19:07 29.04.2021

Эффективность ВИНК на базе "Центрэнерго" будет во многом зависеть от включения в нее шахт "Добропольеугля" – глава "ДТЭК Энерго"

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Эффективность ВИНК на базе "Центрэнерго" будет во многом зависеть от включения в нее шахт "Добропольеугля" – глава "ДТЭК Энерго"

Эффективность работы вертикально-интегрированной компании (ВИНК) на базе ПАО "Центрэнерго" во многом будет зависеть от включения в нее шахт "Добропольеугля" как самых эффективных из находящихся в госсобственности, считает генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

"На сегодня это лучшие шахты госсектора по всем показателям, в том числе с точки зрения себестоимости, которая в 3-10 раз меньше производительности и нагрузки на очистной забой. Если туда будут включены шахты "Добропольеугля", то для "Центрэнерго" это будет большой экономический плюс", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Салеев отметил, что создание (ВИНК) на базе "Центрэнерго" с привлечением ряда государственных шахт – это правильное и экономически целесообразное решение.

"С точки зрения стабильности энергосистемы и производства угля создание такой ВИНК на базе "Центрэнерго" – здравое и правильное решение. Это плюс и для генерации, потому что есть прогнозируемые поставки углей с понятной экономикой – лучшей, чем импортная альтернатива. Для угольщиков это стабильный канал сбыта добываемого угля и видение перспектив", – сказал Салеев.

При этом он отметил, что создание этой ВИНК "особо никак не касается ДТЭК Энерго": "Это будет просто другой участник рынка. Мы за системных игроков на рынке".

Как сообщалось, в конце марта Министерство энергетики завершило внутренний аудит эффективности государственных угледобывающих предприятий, проведенный во исполнение распоряжения Кабинета министров №1215-р от 5 октября 2020 года об объединении ПАО "Центрэнерго" с перспективными госшахтами.

Соответствующим приказом Минэнерго, в частности, поручено руководителям угольных предприятий и шахт на основании отчета внедрить аудиторские рекомендации и устранить выявленные нарушения и недостатки.

Кроме того, руководители шахт должны ускорить разработку технико-экономических обоснований (ТЭО) целесообразности дальнейшей эксплуатации горных предприятий, признанных по результатам аудита неперспективными.

Фонд госимущества (ФГИ) рассчитывает осуществить приватизацию такой ВИНК до конца 2021 года или в начале следующего.


Полный текст интервью с Ильдаром Салеевым вскоре будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #дтэк_энерго #винк #мнение #центрэнерго
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