Экономика

18:36 29.04.2021

Fitch поставило рейтинг "Укрзализныци" на пересмотр для возможного понижения из-за ограниченной ликвидности

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Fitch поставило рейтинг "Укрзализныци" на пересмотр для возможного понижения из-за ограниченной ликвидности

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и приоритетные необеспеченные рейтинги долга АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в список Rating Watch Negative (RWN) ввиду ограниченной ликвидности.

Как указано в сообщении на сайте агентства, доступная для использования ликвидность "Укрзализныци" не полностью покрывает обслуживание долга компании в 2021 году с учетом неопределенности относительно темпов восстановления экономики после пандемии коронавируса.

В Fitch отмечают, что график погашения долга УЗ на 2021 год включает выплату до 5,69 млрд грн за оставшиеся три квартала.

"Доступная для использования ликвидность "Укрзализныци" является недостаточной для покрытия ожидаемых выплат по кредиту от банка ($116 млн, что эквивалентно 3,225 млрд грн), срок по которому наступает 30 мая. Доступная для использования ликвидность у компании (по состоянию на 26 апреля 2021 года) составляет 3,13млрд грн", - отмечается в сообщении.

По данным Fitch, суммарный долг УЗ к концу 2020 года составлял 36,699 млрд грн (35,015 млрд грн в 2019 году). При этом долг компании в 2020 году на 91,2% был номинирован в иностранной валюте (на 92,1% в 2019 году).

По мнению агентства, подверженность "Укрзализныци" валютному риску является существенной, поскольку доходы компании поступают преимущественно в национальной валюте.

Как сообщалось, ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" в связи с увеличением рисков рефинансирования.

В свою очередь в "Укрзализныце" заявили, что компания работает над несколькими вариантами рефинансирования кредита в пользу АО "Сбербанк", которые приходятся на 30 мая текущего года, и не допустит невыполнения обязательств по заимствованиям.

Теги: #fitch #укрзализныця #пересмотр #рейтинг
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