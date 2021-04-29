Экономика

18:28 29.04.2021

Рада разрешила физлицам-предпринимателям заниматься гостиничным бизнесом

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Рада разрешила физлицам-предпринимателям заниматься гостиничным бизнесом

Верховная Рада расширила круг субъектов предоставления гостиничных услуг за счет включения в их число физических лиц–предпринимателей.

Принятие соответствующего законопроекта №2673 о внесении изменений в закон Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг во втором чтении поддержали 256 народных депутатов.

Основной целью законопроекта является создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры и сферы туризма за счет расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг.

Согласно сравнительной записке, в ныне действующей редакции гостиница – это предприятие любой организационно-правовой формы и формы собственности, которое состоит из 6 и больше номеров и предоставляет гостиничные услуги по временному проживанию. Согласно предлагаемым изменениям, "гостиница – это субъект хозяйствования какой-либо организационно-правовой формы и формы собственности, в собственности или в использовании которого находится объект недвижимости, который состоит из 6 и больше номеров и предоставляет гостиничные услуги по временному проживанию".

Этот закон вступает в силу с 1 января 2023 года и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Теги: #законопроект #гостиницы
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