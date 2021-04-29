Экономика

17:32 29.04.2021

Зеленский подписал закон о финансировании Минагрополитики

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Зеленский подписал закон о финансировании Минагрополитики

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет на 2021 год касательно финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия, сообщает пресс-служба главы государства.

Чтобы обеспечить финансирование министерства, подписанный президентом закон "О внесении изменений в приложения № 3 и № 4 к закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" № 1393- ІХ, вносит изменения в госбюджет и устанавливает финансирование Минагрополитики в размере 6,8 млрд грн.

Соответственно, финансирование Минэкономики уменьшается на 6,4 млрд грн, а Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 434 млн рн.

Кроме того, от Минэкономики к Минагрополитики перераспределяются объемы предоставления и возвращения кредитов фермерским хозяйствам в сумме 50 млн грн. Это позволит обеспечить деятельность Минагрополитки.

Кабинет министров за месяц со дня вступления в силу закона должен обеспечить передачу здания по адресу: улица Крещатик, 24 в Киеве Министерству аграрной политики и продовольствия Украины.

Также на 10 млн грн увеличено финансирование Министерства культуры и информационной политики Украины за счет уменьшения на соответствующую сумму расходов Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением № 1344 от 28 декабря 2020 года отменил решение о реорганизации Минагрополитики путем присоединения к Минэкономики, и поручил ведомствам в месячный срок подготовить проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти. Министром аграрной политики и продовольствия был назначен Роман Лещенко.

Теги: #финансирование #минагрополитики #закон
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