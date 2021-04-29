"Фармак" направит $500 тыс. на развитие KSE

Фармкомпания "Фармак" в рамках стратегического партнерства с Киевской школой экономики (KSE) направит $500 тыс. на развитие KSE.

Согласно пресс-релизу фармкомпании, в частности, средства будут направлены на обустройство нового кампуса, а также усиление существующих и запуск новых образовательных направлений, в том числе подготовки бакалавров.

"Поддерживая такие проекты, мы вносим свой вклад в достижение Глобальных целей устойчивого развития, одна из задач которых - повысить качество высшего образования и обеспечить ее тесную связь с наукой", - приводит пресс-служба компании слова исполнительного директора "Фармака" Владимира Костюка.

В пресс-релизе отмечается, что "Фармак" поддерживает не только KSE, но и другие образовательные инициативы, в том числе Малую академию наук, публикует книги об украинских ученых – "Будет тебе наука: украинские ученые, которые меняют мир", "Екошкола" и другие. Собственный научный потенциал компании (150 ученых, 42 кандидата наук, пять докторов наук и инновационный R&D-комплекс) позволяет обеспечивать высокий уровень академической экспертизы.

"Решение компании "Фармак" свидетельствует о том, что украинский бизнес выходит на новый уровень корпоративной социальной ответственности, и это должно стать примером для других. Благодаря поддержке таких компаний, как "Фармак", мы готовим почву для сильной и инновативной экономики Украины", - отметил президент KSE Тимофей Милованов.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины, производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке - около 100 лекарственных средств. Экспортирует продукцию более чем в 25 стран мира.

За последние пять лет инвестиции "Фармака" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

По итогам 2019 года АО "Фармак" получило чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн. В 2018 году фармкомпания увеличила чистую прибыль на 25,16%.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Киевская школа экономики - это частный университет, у которого нет единого владельца. Школой руководит независимый совет директоров, не получающий компенсацию за свою работу, и международная академическая совет. KSE не является коммерческой организацией, не получает финансирования со стороны правительства, а полагается на поддержку меценатов и организаций.