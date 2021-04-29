Рада призвала Кабмин установить льготный тариф на э/э для бытовых потребителей в 30-километровой зоне АЭС

Верховная Рада призвала Кабинет министров Украины установить льготный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.

Соответствующий проект постановления №5382 поддержали 311 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании в четверг.

Этот льготный тариф парламентарии рекомендуют установить безотлагательно, в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу постановления. Размер такой фиксированной цены должен быть в размере 70% действующего тарифа для соответствующей группы населения.