Зеленский подписал закон о проведении аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о проведении аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года.

Документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации. Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший наивысшую цену, и который взял на себя обязательства выполнить условия продажи.

"Несмотря коронакризиз, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции. Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и рост благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций", - отметил Зеленский.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.