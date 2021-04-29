"Кузня на Рыбальском" может остановиться из-за действий власти, тысячи людей останутся без рабочих мест, а обороноспособность страны будет подорвана – заявление

Из-за "системных незаконных действий власти" ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" может остановиться, что приведет к потере тысяч рабочих мест и подорвет обороноспособность Украины, говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте предприятия в четверг.

В нем отмечается, что коллектив и менеджмент завода расценивают действия Государственного бюро расследований и прокуратуры, которые 28 апреля проводили обыски на территории "Кузни", как "еще одно доказательство сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях российской агрессии".

"ГБР уже не один год терроризирует завод, и хорошо знает, что не было ни одного случая, когда бы "Кузня" не предоставила имеющихся документов по их требованию. Следовательно, никакой юридической необходимости в обыске не было. Его истинная цель становится понятной ввиду того, что следователи вышли за границу постановления знаменитого Печерского районного суда и незаконно изымали любые документы, которые им попадались на глаза, а не только те, которые определены решением одиозного судьи Соколова в рамках уголовного производства против должностных лиц Министерства обороны, которым расследуется строительство трех бронированных десантно-штурмовых катеров "Кентавр ЛК", "Станислав" и "Малин", - сообщают на предприятии.

Там уточняют, что цена этих катеров, в зависимости от комплектации, "как минимум в два с половиной раза ниже стоимости зарубежных аналогов, которые к тому же в 2016 году никто Украины не продавал".

"А тем более, и боевые модули к ним, которые тоже было решено производить в Украине, потому что в то время западные партнеры отказывались поставлять нашей стране летальное вооружения", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что указанные катера – это пилотные проекты, поэтому изменения в тактико-технического задания на их изготовление являются в таком случае "естественными и неизбежными".

"Их определяет заказчик, в данном случае Министерство обороны, а завод - обязан учитывать", - подчеркивают на предприятии.

Как сообщается, готовность трех десантно-штурмовых катеров в среднем составляет около 90 процентов.

"Успешно завершены их швартовые и ходовые испытания и вместо того, чтобы принять катера на вооружение, власть пытается остановить этот процесс, что негативно повлияет на боеспособность ВМС Украины", - информируют на заводе.

Там добавляют, что "Кузня на Рыбальском" добросовестно относится к выполнению своих контрактных обязательств, в условиях не всегда своевременных расчетов инвестирует в проекты собственные средства.

Кроме того, предприятие даже привлекает кредитные ресурсы, "хотя давление власти и наложен год назад арест на имущественный комплекс "Кузни" отнюдь не способствует поиску дополнительных финансовых ресурсов".

"Вопреки распространяемому фейку о якобы "сверхприбыльность" оборонных проектов, они реализуются на грани рентабельности. За время участия завода в реализации военных заказов во время войны с Россией ни предыдущий, ни нынешний владелец не вывели с предприятия ни одной гривны дивидендов", - подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что "Кузня" будет обжаловать действия правоохранителей в судах и приложит все усилия для выполнения контрактов с государством несмотря на противодействие самого государства, которое "сознательно и по политическим мотивам разрушает единое предприятие, способное производить военные суда и которое играет чрезвычайно важную роль в обеспечении обороноспособности страны".

"Есть основания полагать, что разрушая отечественное производственное предприятие, власть или ее отдельные представители, действуют в интересах отдельных государств", - резюмируют на заводе.

Как сообщалось со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований, правоохранители в среду проводили обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества.

"В частности, следственные действия проводятся на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и в подразделениях ПАО "АК "Богдан Моторс". В течение 2015-2019 гг. данные предприятия заключили с Минобороны дорогостоящие контракты на поставку в ВС Украины военных автомобилей, оборудования и предоставление услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей, а именно - поставку более 300 медицинских автомобилей "Богдан 2251"; более 800 автомобилей повышенной проходимости "Богдан (МАЗ) 63172"; проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и др.", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в ходе досудебного расследования изучаются обстоятельства превышения власти чиновниками Минобороны в связи с завышением стоимости товаров и услуг и поставками в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов.