Экономика

15:44 29.04.2021

"Укрэнерго" получило 4 млрд грн от "Укрэксимбанка" в рамках кредита под госгарантии для погашения долгов перед "ГарПоком"

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"Укрэнерго" получило 4 млрд грн от "Укрэксимбанка" в рамках кредита под госгарантии для погашения долгов перед "ГарПоком"

НЭК "Укрэнерго" получила последний транш в размере 4 млрд грн от "Укрэксимбанка" в рамках кредитной линии трех госбанков объемом 10,25 млрд на погашение долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", сообщил глава правления НЭК Владимир Кудрицкий.

"Последний транш мы сегодня получили от "Укрэксимбанка". Теперь объем кредита достиг 10,3 млрд грн", – сказал он в ходе онлайн пресс-конференции в четверг.

Как сообщалось, "Укрэнерго" 30 декабря 2020 года заключила договор кредитной линии с АО "Ощадбанк" на сумму 5 млрд грн, а также кредитные договоры с АО "Укрэксимбанк" и АБ "Укргазбанк" на 4 млрд грн и 1,25 млрд грн соответственно.

В середине февраля "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") перечислило ГП "НАЭК "Энергоатом" и производителям электроэнергии из ВИЭ по 2,23 млрд грн из средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" в счет погашения долга в рамках кредитов госбанков на 10,25 млрд грн.

До этого "ГарПок" 4 февраля выплатил равными частями производителям "зеленой" электроэнергии и "Энергоатому" приблизительно 1,8 млрд грн из средств, перечисленных ему НЭК "Укрэнерго" в рамках этого кредита.

Эти транши поступили от "Ощадбанка" и "Укргазбанка".

Теги: #укрэнерго #укрэксимбанк #энергореформа
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