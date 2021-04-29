Экономика

14:52 29.04.2021

"Укрэнерго" в 2020 г. получило чистый убыток 27,5 млрд грн

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"Укрэнерго" в 2020 г. получило чистый убыток 27,5 млрд грн

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в 2020 году получило 27 млрд 498,47 млн грн чистого убытка против 1 млрд 857,391 млн грн чистой прибыли за 2019-й.

Согласно обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР отчету, чистый доход компании в прошлом году возрос в 2,2 раза (на 31 млрд 921,281 млн грн) – до 58 млрд 249,46 млн грн. Валовой убыток составил 24 млрд 949,916 млн грн против 6 млрд 52,253 млн грн валовой прибыли в 2019-м.

Ранее в "Укрэнерго" неоднократно отмечали, что основная деятельность оператора по передаче и диспетчеризации в 2020 году является прибыльной, тогда как убытки связаны с возложенными на компанию специальными обязательствами по населению и покрытию "зеленого" тарифа перед ГП "Гарантированный покупатель", расходы по которым полностью не покрываются устанавливаемым тарифом.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2019 году сократило чистую прибыль на 28,4% (на 738,63 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 1 млрд 864,095 млн грн. Чистый доход возрос в 4,4 раза (на 20 млрд 281,654 млн грн) – до 26 млрд 326,366 млн грн, валовая прибыль – вдвое (на 3 млрд 130,359 млн грн), до 6 млрд 244,5 млн грн, EBIDTA – на 20,4% (на 689,438 млн грн), до 4 млрд 62,034 млн грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Теги: #укрэнерго #убыток
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