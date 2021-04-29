Экономика

14:18 29.04.2021

Витренко приступил к исполнению обязанностей главы "Нафтогаза Украины"

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Витренко приступил к исполнению обязанностей главы "Нафтогаза Украины"

Новый глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в четверг провел встречу с членами правления и корпоративными руководителями группы.

"Многие из вас сделал действительно хорошие вещи для "Нафтогаза" и страны. Важно, чтобы на этом фундаменте дальше строилась работа компании, и продолжилось движение вперед. Из отчетности группы, которую я увидел вчера, очевидно, что 2020 год для нее был сложным. Но вместе мы будем преодолевать все вызовы и сложности", - цитирует его слова пресс-служба компании.

Витренко сказал, что проведет отдельную встречу с каждым из руководителей, чтобы услышать о положении дел и видении, как можно улучшить то или иное направление, что нужно изменить или, наоборот, продолжить начатое. Новый глава НАК также намерен завтра провести встречу с членами набсовета.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров НАК "Нафтогаза Украины" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании.

КМУ досрочно прекратил полномочия главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, избрал и назначил главой компании Витренко с 29 апреля сроком на один год.

В Кабмине ранее заявили, что на увольнение Коболева повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #работа #витренко
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