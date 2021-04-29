Экономика

14:09 29.04.2021

Замгендиректора ГК "Укроборонпром" Мустафа Найем попал под сокращение

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Замгендиректора ГК "Укроборонпром" Мустафа Найем попал под сокращение

В организационной структуре государственного концерна "Укороборонпром" провели реорганизацию и оптимизацию, вследствие чего заместитель генерального директора по управлению активами Мустафа Найем попал под сокращение, сообщает пресс-служба концерна в четверг.

"С целью оптимизации организационной структуры концерна должность заместителя генерального директора по активам будет упразднена. В целом штат "Укроборонпрома" будет оптимизирован на 10%", - говорится в сообщении, обнародованном в "Фейсбук".

Сам Найем заявил о том, что о сокращении его не предупреждали: "После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу".

Он подчеркнул, что ему вместе с командой "удалось вытащить концерн из многолетней репутационной ямы, разблокировать часть мертвых контрактов и развернуть большую реформу по всем фронтам".

"Наша команда подошла к этапу корпоратизации компании ближе, чем кто-либо до нас. Мы закончили инвентаризацию всего имущества, почти на треть увеличили поступления от продажи непрофильных активов, в 3 раза сократили сроки рассмотрения заявок на операции с имуществом, передали в Фонд госимущества 17 предприятий, утративших значение для оборонки", - рассказал уже экс-заместитель гендиректора "Укроборонпрома".

Он добавил, что предметом его особой гордости является "первая в истории концерна инвентаризация всех объектов права интеллектуальной собственности".

Как сообщалось, народный депутат Украины VIII созыва Мустафа Найем был назначен на должность заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" в ноябре 2019 года.

Сначала он отвечал за взаимодействие с органами государственной власти, а позднее возглавил управление активами и корпоративными правами.

Теги: #укроборонпром #сокращение #найем
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