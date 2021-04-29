Экономика

13:01 29.04.2021

Убытки РФ из-за санкций достигают $160 млрд - замглавы МИД Джапарова

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Убытки РФ из-за санкций достигают $160 млрд - замглавы МИД Джапарова

По оценкам экспертов, убытки России из-за санкций достигают $160 млрд, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"По разным оценкам экспертов, на сегодня убытки, которые Россия несет из-за санкций, достигают 160 млрд долларов. Ясно, что Кремлю не удалось полноценно интегрировать в национальную экономику оккупированный Крым, несмотря на то, что они очень стараются это сделать. Есть транспортная, финансовая, торговая блокада", - сказала Джапарова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Заместитель министра отметила, что из имеющихся инструментов борьбы едва ли не самым эффективным являются санкции.

По ее словам, с самого начала оккупации Крыма ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия, Норвегия, Швейцария и другие государства применили персональные и секторальные санкции, направленные на то, чтобы заставить Кремль прекратить оккупацию украинского Крыма.

"Эти санкции касаются, прежде всего, высшего руководства и политиков государства-агрессора, участвовавших одобрении решения о начале агрессивной войны против Украины, против судей и карательных органов России, причастных к нарушениям прав человека на оккупированных территориях, а также против компаний и бизнесов олигархов, близких к Кремлю", - добавила Джапарова.

Она также указала, что санкциями предусмотрен запрет на импорт продукции из Крыма, запрещены полеты в аэропорты и входы в морские порты, предоставление туристических услуг, экспорт на продукцию двойного назначения и доступ России к важным технологиям, введено союзные ограничения на торговлю и инвестиции.

"Должны понимать, что секторальные санкции имеют свой наибольший эффект в промежутке 8-10 лет, то есть в среднесрочной перспективе. Эти санкции обрекают Россию постоянно откатываться назад, ведь мир, технологии развиваются, Россия не имеет доступа к ним, и это прямое следствие ее преступной политики", - пояснила она.

Джапарова заявила, что санкции продолжаются, и будут наращиваться, и не только в контексте российских преступлений в Украине, а также в контексте преступлений РФ в других регионах, в том числе внутри страны, в частности, преследования оппозиционных сил, использования химического оружия, использования дискредитационных кампаний против Запада, побуждения миграционных кризисов, вмешательства в выборы.

"Я помню интервью российского президента, который сказал: "да плевать мы хотели на эти санкции". Мне кажется, что в этом есть элемент нечестности, потому что, по нашей оценке, Россия страдает от санкций, и в кратко-, и в средне- и долгосрочной перспективе", - добавила она.

Замминистра также подчеркнула, что при подготовке саммита "Крымской платформы" в августе этого года МИД Украины большое внимание уделяет проблематике санкций.

"Мы видим, что государство-оккупант изо всех сил пытается обойти существующие ограничения. Совместно с партнерами мы намерены приложить усилия для того, чтобы провести оценку эффективности крымских санкций, согласовать основные принципы санкционной политики в отношении Крыма и закрыть те лазейки, которые использует Кремль", - пояснила она.

Теги: #рф #санкции #джапарова
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