В Никополе начали строительство первого в городе бассейна - Днепропетровская ОГА

В Никополе (Днепропетровская обл.) в рамках программы "Большое строительство" стартовало строительство спорткомплекса из двух бассейнов для взрослых и детей, сообщает Днепропетровская областная государственная администрация (ОГА) на своем сайте.

В сообщении отмечается, что спорткомплекс строится рядом с парком на бывшем пустыре. Здесь уже монтируется металлический каркас, идет укладка кирпича, устраивается гидроизоляция.

Здание будет разделено на две части. В одной из них будут находиться детский и взрослый бассейны, разделенные прозрачной стеной. Во второй расположится административно-бытовой комплекс со спортивным залом, тренерскими, раздевалками и душевыми.

По данным ОГА, бассейны по периметру будут окружены высокими витражными окнами для максимального обеспечения естественного освещения. Для комфорта посетителей снаружи окна будут затемнены. Рамы окон, по проекту, будут выполнены из алюминия, который является более долговечным материалом, чем пластик.

Отдельно отмечается, что спорткомплекс будет полностью приспособлен для людей с инвалидностью. На входе здесь установят пандус и тактильную плитку, оба бассейна будут снабжены подъемниками, а надписи на дверях продублируют шрифтом Брайля.

Для отопления здания будет использоваться собственная электрокотельная, под которую уже устраивается фундамент.

По словам главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, строительство спорткомплекса ведется “с нуля” по современным технологиям.