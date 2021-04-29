Экономика

12:40 29.04.2021

Наибольшая средняя зарплата в Украине - во Львове

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Наибольшая средняя зарплата в Украине - во Львове

Средняя заработная плата во Львове составляет 31,655 тыс. грн в месяц, что на 824 грн больше, чем в Киеве (30,831 тыс. грн), при этом 31% работодателей готов платить даже больше - от 43,5 тыс. грн, свидетельствует небольшое исследование средней зарплаты в пяти крупнейших городах Украины, проведенных кадровым порталом grc.ua.

Согласно исследованию, в столице больше возможностей найти работу. 25% всех актуальных вакансий на кадровом портале предлагают работу именно в Киеве и ближайших городах-спутниках. В то же время в столице наибольшая конкуренция среди соискателей работы (26% всех актуальных резюме).

Второй город по количеству вакансий (4,6%) и резюме (3,4%) – Харьков: средняя заработная плата харьковчан составляет 25,362 тыс. грн.

В Днепре 4,2% вакансий и 2,3% резюме от всех актуальных на кадровом портале. Средняя заработная плата в городе – 19,393 тыс. грн.

Средняя заработная плата в Одессе – 22,159 тыс. грн. Общее количество одесских вакансий – 2,3% от всех на сайте grc.ua, резюме - 2,3%.

Теги: #львов #зарплата
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