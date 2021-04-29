Экономика

12:23 29.04.2021

Кабмин предлагает ввести принцип "деньги ходят за студентом"

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Кабмин предлагает ввести принцип "деньги ходят за студентом"

Кабинет министров предлагает установить порядок формирования государственного заказа в разрезе специальностей и профессий с учетом среднесрочного прогноза потребностей в специалистах, а также установить принцип "деньги ходят за студентом".

Как сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в четверг, соответствующий законопроект утвержден на заседании правительства 28 апреля и будет в ближайшее время зарегистрирован в Верховной Раде.

"Это важный законопроект, который запускает принцип "деньги ходят за студентом". Теперь бюджетные средства будут тратиться не на содержание учебных заведений, а на обучение студентов. При этом студенты смогут определять учебное заведение самостоятельно, выбирая среди государственных, коммунальных и частных. Это повысит качество образования, ведь вузы будут конкурировать за абитуриентов", - цитирует пресс-службе заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Дядюру.

Законопроект, в частности, предлагает ввести автоматизированное адресное размещение мест государственного (регионального) заказа через Единую государственную электронную базу по вопросам образования путем предоставления абитуриенту рекомендаций на основании его конкурсного балла.

Предполагается также ввести конкурсную основу при размещении госзаказа, добавило министерство.

Теги: #деньги #студенты #кабмин
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