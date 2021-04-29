Экономика

11:48 29.04.2021

Коболев оставляет ключи от кабинета главы "Нафтогаза" Витренко

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Коболев оставляет ключи от кабинета главы "Нафтогаза" Витренко

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не намерен "устраивать цирк" и оставляет ключи от своего кабинета Юрию Витренко, который вступает в эту должность в четверг.

"Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко. Последняя удовольствие, которое позволил себе как глава "Нафтогаза": подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе", - написал Коболев на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что у него есть претензии к решениям Кабинета министров в среду, которыми фактически поставлен крест на реформе корпоративного управления.

"Одно вчерашнее решение правительства отправляет на помойку все наработки. И против этого мы еще готовы повоевать. Важно пояснить. Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар "Нафтогаз". Сейчас основная задача команды - сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений группы", - добавил Коболев.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров НАК "Нафтогаза Украины" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании.

КМУ досрочно прекратил полномочия главы правления "Нафтогаза" Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, и избрал и назначил главой компании Витренко с 29 апреля сроком на один год.

В Кабмине ранее заявили, что на увольнение Коболева повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы.

Коболев был назначен главой "Нафтогаза" в марте 2014 года, проработав в этой должности более семи лет.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #витренко #коболев
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