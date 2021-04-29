Экономика

11:47 29.04.2021

Ощадбанк с начала 2021 года выдал 1,9 тыс. автокредитов на 1 млрд грн

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Ощадбанк с начала 2021 года выдал 1,9 тыс. автокредитов на 1 млрд грн

Государственный Ощадбанк (Киев) с начала 2021 года выдал 1,89 тыс. автокредитов на общую сумму 1 млрд грн, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщила пресс-служба банка в четверг.

Согласно сообщению, партнерами Ощадбанка являются компании "Богдан-Авто Холдинг", "Укравто", "ВиДи Групп", "Еврокар", "АИС", "Автоторино" (Fiat), "Авто Интернешнл" (Mazda, Suzuki), "Хюндай Моторс Украина", "Peugeot Citroen Украина", "ЭМ ЭМ СИ Украина" (Mitsubishi ), "Виннер Импортс" и "Субару Украина".

Как сообщалось, по итогам 2020 года Ощадбанк выдал 4 тыс. автокредитов на общую сумму 1,9 млрд грн, что на 11,8% больше, чем в 2019 году (1,7 млрд грн).

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. 

Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место в рейтинге (279,702 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

 

Теги: #автокредит #ощадбанк
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