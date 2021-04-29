Экономика

11:37 29.04.2021

JTI Украина за два года инвестирует $45 млн в модернизацию фабрики в Кременчуге

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JTI Украина за два года инвестирует $45 млн в модернизацию фабрики в Кременчуге

Табачная компания "JTI Украина" в 2021-2022 годах планирует инвестировать $45 млн в расширение и обновление производственных мощностей своей фабрики в Кременчуге, сообщил гендиректор Japan Tobacco International (JTI) Ukraine Пол Холловей в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это модернизация всего производства, а не инвестиции в отдельную производственную линию, как было два года назад. В планах на этот год – расширение фабрики, строительство нового склада, модернизация табачного цеха, новые производственные линии, модернизация зданий, сооружений, инфраструктуры и многое другое", - уточнил он.

По словам Холловея, компания намерена нарастить экспорт табачной продукции, и сделать его более эффективным. Важным фактором, повлиявшим на планы компании, стало получение ею статуса авторизированного экономического оператора (АЭО), которое позволит сократить таможенные формальности при импорте сырья и экспорте готовой продукции.

Гендиректор компании отметил, что JTI, получившая данный статус первой в Украине, получит ряд преимуществ при прохождении таможенных формальностей в Украине, в числе которых возможность пользоваться специальной выделенной полосой движения для коммерческих транспортных средств.

Холловей уточнил, что в 2020 году компания выплатила в шесть раз больше дивидендов, чем за всю историю работы JTI в Украине, и выделенные для развития фабрики инвестиции не отразятся на дальнейшей выплате дивидендов акционерам. По его словам, фабрика в Кременчуге – самостоятельный центр прибыли, и на инвестиции выделит деньги, которые сама заработала ранее.

JTI выплатила акционерам более 300 млн грн дивидендов за 2018-2019 годы и примерно столько же планирует выплатить за 2020 год.

Теги: #jti #кременчуг #холловей
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