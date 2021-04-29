Экономика

11:25 29.04.2021

Цены на строймонтажработы в Украине в марте возросли на 15,2% – Госстат

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Цены на строймонтажработы в Украине в марте возросли на 15,2% – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в марте 2021 года возросли на 15,2% по сравнению с мартом 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 8,3%, в нежилом – 11,1%, в инженерном – 23,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем стоимость работ по строительству жилых зданий в марте возросла на 1,3%, нежилых – на 1,9%, инженерных сооружений – на 1,2%.

Как сообщалось, в 2020 году цены на стройработы возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2019-м – на 6%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.

Теги: #строительство #работы #цены
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