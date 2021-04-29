Минэнерго к 1 июля представит новую модель ПСО на рынке электроэнергии – Галущенко

Министерство энергетики к 1 июля 2021 года представит новую модель специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения, сообщил кандидат на должность главы Минэнерго Герман Галущенко.

"Вчера была продолжена старя модель ПСО на два месяца. Это значит, что к 1 июля мы представим новую модель", – сказал Галущенко в ходе ответов на вопросы депутатов на заседании парламента в четверг.

По его словам, новая модель будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил действие социальных обязательств (ПСО) по обеспечению населения электроэнергией, оставив до 30 июня текущего ее цену на уровне 1,68 грн/кВт-ч.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, согласно постановлению, поставщики универсальных услуг (ПУУ), обеспечивающие ресурсом бытовых потребителей, будут получать его от ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом", задействованных в ПСО напрямую, минуя ГП "Гарантированный покупатель".

Вместе с тем, премьер не уточнил, с какого числа будут действовать новые правила. Текст постановления отсутствует.