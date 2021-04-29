Экономика

10:43 29.04.2021

"Укрзализниця" проведет проверку закупочной вертикали компании

1 мин читать
"Укрзализниця" проведет проверку закупочной вертикали компании

Офис по безопасности АО "Укрзализныця" проведет проверку действий ряда должностных лиц закупочной вертикали.

Как отмечается в сообщении на сайте компании в четверг, проверка связана со срывом плана критических закупок для отрасли и бездействием ряда руководителей вертикали.

"Бездействие заключалась в несвоевременном доведении до филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" централизованных планов материально-технического обеспечения, неоднократном внесении корректировок и изменений к ним в течение первого квартала 2021 года и несвоевременной корректировки цен на топливо", - подчеркнули в УЗ.

Служебная проверка будет проведена относительно действий должностных лиц департамента категорийного управления, департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок, а также по отношению к директору по закупкам "Укрзализныци".

На время служебной проверки будет временно отстранен от исполнения должностных обязанностей директор департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок.

Как сообщалось, 19 апреля "Укрзализныця" заявила, что из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам, у УЗ остался запас дизельного топлива только на четверо суток.

Теги: #проверка #укрзализныця #закупки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:07 28.04.2021
Производители инновационных лекарств ждут внедрения практики ДУД – замминистра Шаталова

Производители инновационных лекарств ждут внедрения практики ДУД – замминистра Шаталова

15:38 28.04.2021
Украина начнет внедрение механизма ДУД в предусматривающих финансовые скидки договорах – замминистра Шаталова

Украина начнет внедрение механизма ДУД в предусматривающих финансовые скидки договорах – замминистра Шаталова

09:58 28.04.2021
Набсовет "Укрзализныци" решил начать отбор кандидата на должность главы правления

Набсовет "Укрзализныци" решил начать отбор кандидата на должность главы правления

11:57 27.04.2021
"Укрзализныця" готова вывозить через морпорты до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц

"Укрзализныця" готова вывозить через морпорты до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц

14:52 24.04.2021
"Укрзализныця" увеличит количество дополнительных поездов на праздники

"Укрзализныця" увеличит количество дополнительных поездов на праздники

11:47 23.04.2021
Пассажиры после возобновления международного ж/д сообщения смогут покупать билеты в Беларусь онлайн - "УЗ"

Пассажиры после возобновления международного ж/д сообщения смогут покупать билеты в Беларусь онлайн - "УЗ"

10:26 23.04.2021
"Укрзализныця" выплатит почти 750 млн грн дивидендов в госбюджет

"Укрзализныця" выплатит почти 750 млн грн дивидендов в госбюджет

10:20 23.04.2021
Минздрав проведет проверку в областях по фактам неиспользования вакцины AstraZeneca/Covishield

Минздрав проведет проверку в областях по фактам неиспользования вакцины AstraZeneca/Covishield

16:01 22.04.2021
"Укрзализныця" и Pesa будут сотрудничать в рамках возобновления дизель-поездов польского производства

"Укрзализныця" и Pesa будут сотрудничать в рамках возобновления дизель-поездов польского производства

10:06 22.04.2021
S&P понизило рейтинг "Укрзализныци" до уровня "ССС"

S&P понизило рейтинг "Укрзализныци" до уровня "ССС"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы G7 отмечают важность отсутствия политического вмешательства в управление госпредприятиями в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе"

Решение о смене Коболева во главе "Нафтогаза" вызвано негативными результатами работы и является логичным – Витренко

Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля – распоряжение

Решение об увольнении набсовета "Нафтогаза" демонстрирует возвращение к "ручному" управлению госпредприятиями – пресс-служба компании

Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Наибольшая средняя зарплата в Украине - во Львове

Кабмин предлагает ввести принцип "деньги ходят за студентом"

Цены на первичную недвижимость выросли на 12%, в отдельных проектах на 25% за год – эксперт

Коболев оставляет ключи от кабинета главы "Нафтогаза" Витренко

Ощадбанк с начала 2021 года выдал 1,9 тыс. автокредитов на 1 млрд грн

JTI Украина за два года инвестирует $45 млн в модернизацию фабрики в Кременчуге

Цены на строймонтажработы в Украине в марте возросли на 15,2% – Госстат

Минэнерго к 1 июля представит новую модель ПСО на рынке электроэнергии – Галущенко

Упрощена система подготовки и дипломирования моряков - Мининфраструктуры

Послы G7 отмечают важность отсутствия политического вмешательства в управление госпредприятиями в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА