Послы G7 отмечают важность отсутствия политического вмешательства в управление госпредприятиями в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе"

Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины, заявили послы "Большой семерки" (G7) в Украине в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе".

"Послы G7 принимают к сведению решение Кабинета министров Украины об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК Нафтогаз. Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины", - говорится в сообщении в Twitter послов G7 в Украине в четверг.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал принятые в среду решения о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины" в рамках общего собрания акционеров компании. Согласно распоряжению, правительство досрочно прекратило полномочия главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, избрало и назначило главой компании Юрия Витренко с 29 апреля.