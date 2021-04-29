"Укрлендфарминг" выпустит яйца с маркировкой "Сытника геть"

Два европейских предприятия, входящие в агрохолдинг "Укрлендфарминг", начали производство яиц с маркировкой "Сытника геть", "тираж" продуктовой партии составит 1 млрд штук, сообщил агропромпроизводитель агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"На полках украинских магазинов вскоре появится 1 млрд яиц с надписью "Сытника геть". Мы уже начали их производить. Именно на тех двух крупнейших в Европе фабриках, которые НАБУ почему-то не замечает. Пусть каждое это яйцо будет напоминанием всем украинцам, кто виноват в том, что пасхальная корзина для украинцев существенно подорожала, в том, что тысячи людей оказались без работы, а государство недополучило огромные средства", - поясняется в заявлении агрохолдинга.

"Укрлендфарминг" уточнил, что таким образом намерен "поздравить" Артема Сытника с шестилетием пребывания в должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которого агрохолдинг считает виновным в закрытии своих 29 ферм и 12 птицефабрик.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года МВД по заявлению НАБУ объявило в розыск Олега Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк по делу о выдаче Нацбанком стабкредита VAB Банку. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по указанному делу экс-первого замглавы НБУ, главу правления Райффайзен Банк Аваль Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Бахматюк и Писарук, в свою очередь, отвергли все обвинения и считают это дело сфабрикованным. По мнению Бахматюка, оно направлено на то, чтобы сорвать договоренности с кредиторами, и связано с конфликтом интересов директора НАБУ Артема Сытника. Бизнесмен обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

Группа международных кредиторов группы "Укрлендфарминг" в письме от 15 ноября 2019 года предложила правительству Украины обсудить возможность негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и "Укрлендфарминга". В нем уточнялось, что общая сумма тела долговых обязательств группы составляла примерно $1,65 млрд и состояла из около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк).

По данным "Укрлендфарминга", группа компаний в течение полутора лет была вынуждена остановить работу 29 ферм и восьми птицефабрик из-за давления директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

В начале ноября 2020 года Бахматюк сообщил, что в состав агрохолдинга входило 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23 птицефабрик, восемь комбикормовых производств. Группа компаний имела более 40 ферм молочного и мясного направления, поголовье КРС составляло 40 тыс. голов, а земельный банк – 470 тыс. га, что на 170 тыс. га меньше, чем до 2014 года. В июле прошлого года он заявлял, что давление НАБУ может привести к закрытию шести из 27 птиицефабрик.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард" является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов.