Законопроект о системах накопления энергии зарегистрирован в Раде

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5436 о внесении изменений в законы Украины относительно вопроса внедрения накопителей энергии, свидетельствуют данные на сайте Рады в среду.

Согласно обнародованной информации, его авторами являются представители разных фракций, многие из которых входят также в парламентский энергокомитет, в частности первый замглавы комитета Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина"), внефракционная Виктория Гриб и представитель "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. Под проектом закона подписался еще один представитель "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, являющийся также сопредседателем депутатского объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда".

Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.

Со своей стороны, профильное объединение "Первая энергетическая ассоциация Украины" (ПЭАУ) в среду разместила в своем Facebook письмо, адресованное премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, с призывом предпринять срочные меры по нормативному урегулированию работы системы накопления энергии (СНЭ).

В нем отмечается, что внедрение СНЭ требует масштабных инвестиций, необходимым условием привлечения которых является создание нормативного поля их работы на рынке, в частности внесения изменений в Кодекс системы передачи и Правила рынка, утверждаемые регулятором - Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Тем не менее на данный момент разработка таких изменений не проведена и, по имеющейся информации, даже не начиналась", – утверждает ПЭАУ.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с НЭК "Укрэнерго" разрабатывает проект строительства системы накопления энергии мощностью 200 МВт для регулирования частоты в энергосистеме.

Энергохолдинг ДТЭК завершил монтаж и начал пусконаладочные работы на промышленной системе накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2,25 МВт-ч,

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что дефицит систем накопления уже остро ощущается энергосистемой, в частности из-за стремительного роста количества генерации из возобновляемых источников, характеризующихся низким прогнозированием графика выработки.

По данным НЭК "Укрэнерго", начиная с 22 марта по 4 апреля было отдано четыре команды на разгрузку ВИЭ мощностью от 243 МВт до 1415 МВт. В аналогичный период прошлого года было отдано пять команд мощностью от 390 МВт до 1363 МВт.

Законопроект №2582 о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" (относительно энергетической безопасности и системы накопления энергии), зарегистрирован в парламенте в декабре 2019 года Юрием Камельчуком (фракция "Слуга народа"), но до сих пор не рассмотрен.