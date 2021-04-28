Решение о смене Коболева во главе "Нафтогаза" вызвано негативными результатами работы и является логичным – Витренко

Государство, как акционер, не только имеет право, но и должно реагировать на неэффективную работу менеджмента НАК "Нафтогаз Украины", результатом которой стало ухудшение финансовых и операционных результатов, поэтому увольнение главы правления НАК Андрея Коболева и смена наблюдательного совета является логичной, считает и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

"Государство должно быть активным владельцем, соответственно Кабинет министров имеет право и обязанность реагировать на проблемы в компании. Это решение было принято в пакете с рассмотрением результатов 2020 года… И с этой точки зрения оно является понятным", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Витренко отметил, что ограничен в комментировании этого кадрового решения с этической точки зрения, так как был назначен новым главой правления НАК, но понимает его причины.

Он напомнил, что если в 2019 году консолидированная прибыль "Нафтогаза" была больше 63 млрд грн, то по результатам 2020 года консолидированный убыток, подтвержденный международной компанией "Делойт", превысил 19 млрд грн и стал первым убытком после 2015 года. "Возвращение в не очень хорошо прошлое не может не вызывать беспокойства и не может не приводить к соответствующим решениям", – подчеркнул Витренко.

Он уточнил, что в самом конце 2020 года "Нафтогаз" сам подал финансовый план на 2020 год, которым предусматривалась неконсолидированная прибыль 11,5 млрд грн, тогда как в результате неконсолидированный убыток составил 18 млрд грн. "Когда ты подаешь финплан и обещаешь что-то, а потом вместо запланированных 11 млрд грн прибыли ты получаешь 19 млрд грн убытка, то это приводит к тому, что твой владелец реагирует. Тем более, что прибыль "Нафтогаза" – это дивиденды, которые получает государство, и бюджет на них рассчитывал, а теперь не получит", – отметил и.о. министра.

По его словам, НАК подал пакет материалов на назначенное на среду собрание акционеров вечером накануне, после завершения рабочего дня.

И.о. министра добавил, что в прошлом году "Нафтогаз" впервые за много лет получил из госбюджета компенсацию более 32 млрд грн за режим спецобязательств (ПСО), и легко представить, какой бы был ущерб без этого.

Витренко также отметил, что подобные компании в соседних странах – Польше и Румынии – были прибыльны в прошлом году. "Правильно сравнивать именно с этими компаниями, а не с чисто коммерческими западными, так как "Нафтогаз" бесплатно пользуется основными средствами, которые получает от государства. Он не платил за подавляющее большинство своих лицензий на добычу, не покупал основные средства - хранилища ему дали, скважины оборудованы, наземная инфраструктура - все это в подавляющем числе случаев было создано еще предшественниками "Нафтогаза" как отдельной компании, просто было внесены все в уставный фонд", – пояснил и.о.министра.

Он добавил, что кроме финансовых результатов неудовлетворительными также оказались результаты операционной деятельности, на что было указано на заседании правительства: "Укргазвыдобування" уменьшило в этом году отпуск товарного газа и добычу валового газа, жидких углеводородов, тогда как частные компании нарастили добычу.

"Можно продолжать перечень показателей "Нафтогаза", которые свидетельствуют о том, что результаты неудовлетворительные. Понятно, что есть определенные негативные внешние факторы, которые влияли на работу компании, но при этом они не могут объяснить все проблемы "Нафтогаза". Для того и должен быть эффективный менеджмент, который бы эффективно реагировал на внешние проблемы и находил решения, а не просто кого-то обвинял", – считает новый глава правления НАК.

Он также подчеркнул, что решение было принято в полном соответствии с законодательством, так как общее собрание - высший орган компании, который может принимать любые решения. "Кабинет министров имел все юридические основания, права и возможности, чтобы принимать решения и, соответственно, уволить главу правления", – заявил и.о. министра.

Витренко пояснил, что ранее акционер делегировал наблюдательному совету ряд полномочий, но сегодняшним решением Кабинета министров были прекращены полномочия наблюдательного совета. "И в ситуации, когда наблюдательного совета нет, Кабинет министров имеет все юридические основания, возможности и права принимать делегированные ему решения", – пояснил руководитель Минэнерго.

Он добавил, что прекращение полномочий набсовета обосновано, так как его работа также была признана неудовлетворительной, как и правления. "По закону и по международным стандартам наблюдательный совет должен контролировать и регулировать исполнительный орган. Соответственно, если набсовет плохо контролировал и регулировал исполнительный орган…, то это не только право, но и обязательство акционера реагировать и признавать неудовлетворительной работу набсовета", - считает Витренко.

Он уточнил, что не принимал участия в этом голосовании и даже в презентации и обсуждении этого вопроса на Кабинете министров, а представлял его другой заместитель министра энергетики и Министерство экономики.