Экономика

20:02 28.04.2021

Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля – распоряжение

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Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля – распоряжение

Кабинет министров Украины обнародовал принятые в среду решения о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины" в рамках общего собрания акционеров компании.

Согласно распоряжению №370-р от 28 апреля 2021 года, сначала был утвержден отчет "Нафтогаза" за 2020 год, потом принято решение о неначислении дивидендов из-за полученных убытков с признанием неудовлетворительной работы наблюдательного совета и правления компании.

Следующим пунктом КМУ досрочно прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета НАК, как независимых, так и представителей от государства, и решил объявить конкурсный отбор на независимых членов совета с 5 мая 2021 года.

Далее было принято решение избрать членами НС до отбора новых действующий до этого состав, с оговоркой, что этот пункт вступает в силу с 30 апреля 2021 года.

Согласно распоряжению, далее КМУ досрочно прекратил полномочия главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, и избрал и назначил главой компании Юрия Витренко с 29 апреля.

Подписание контракта с Витренко и договоров с членами набсовета поручено министру экономики, торговли с/х Игорю Петрашко.

В Кабмине ранее заявили, что на увольнение Коболева повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. При этом предложенный в декабре прошлого года руководством "Нафтогаза" проект финплана предусматривал получение чистой прибыли в размере 11,5 млрд грн.

Ранее КМУ обнародовал распоряжения от 28 апреля об увольнении Витренко с должности первого заместителя министра энергетики и признании недействительным решения о возложении на него обязанностей министра.

Пресс-служба "Нафтогаза" в ответ на решение КМУ заявила, что увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями.

В компании отмечают, что способ, в который была принята серия решений относительно органов управления "Нафтогаза", демонстрирует возвращение к практике "ручного" управления государственными предприятиями.

 

Теги: #нафтогаз #витренко #кабмин
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