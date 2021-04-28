КАБМИН НАЗНАЧИЛ ВИТРЕНКО ГЛАВОЙ ПРАВЛЕНИЯ "НАФТОГАЗА" СРОКОМ НА ГОД С 29 АПРЕЛЯ – РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Решение о смене Коболева во главе "Нафтогаза" вызвано негативными результатами работы и является логичным – Витренко
Решение об увольнении набсовета "Нафтогаза" демонстрирует возвращение к "ручному" управлению госпредприятиями – пресс-служба компании
Решение о смене Коболева во главе "Нафтогаза" вызвано негативными результатами работы и является логичным – Витренко
Замена главы "Нафтогаза" угрожает независимости компании и сотрудничеству Украины с МВФ – член комитета по вопросам энергетики
Решение об увольнении набсовета "Нафтогаза" демонстрирует возвращение к "ручному" управлению госпредприятиями – пресс-служба компании
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