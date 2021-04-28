Экономика

20:01 28.04.2021

КАБМИН НАЗНАЧИЛ ВИТРЕНКО ГЛАВОЙ ПРАВЛЕНИЯ "НАФТОГАЗА" СРОКОМ НА ГОД С 29 АПРЕЛЯ – РАСПОРЯЖЕНИЕ

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Интерфакс-Украина
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