Экономика

19:21 28.04.2021

Гетманцев : Налоговая амнистия - это добровольное, а не принудительное декларирование доходов

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Гетманцев : Налоговая амнистия - это добровольное, а не принудительное декларирование доходов

Налоговая амнистия - это добровольное, а не принудительное декларирование доходов, заявляет глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

"Хочу развеять миф, что якобы государство заставляет украинцев выводить свои деньги из тени. Хочешь - участвуешь в налоговой амнистии. Не хочешь - не принимаешь участия", - цитирует Гетманцева сайт партии "Слуга народа" в среду.

Народный депутат пояснил, что налоговая амнистия не касается тех средств, которые человек получил, заплатив с них налоги - зарплата, имущество или деньги в наследство.

Он отметил, что в амнистии не могут участвовать должностные лица.

"Налоговая амнистия - это точно не об отбеливании тех денег, которые кто-то украл у государства", - подчеркнул Гетманцев.

Глава профильного комитета подчеркнул, что инициатива президента – законопроект о налоговой амнистии - направлена на то, чтобы дать возможность украинским гражданам, которые 30 лет уклонялись от налогообложения при получении доходов, начать жизнь с чистого листа, а также привлечь средства в экономику государства.

"Мы понимаем, что средства, которые хранят дома украинцы, ежедневно теряют стоимость. А если они инвестированы в бизнес, находятся на депозите в банке и т.д., тогда они приносят дополнительный доход владельцам. Таким образом, деньги должны работать на владельца и на экономику Украины", - сказал он.

Гетманцев также обратил внимание, что декларация, поданная лицом, которое хочет принять участие в налоговой амнистии, не может служить доказательством в уголовных делах.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о налоговой амнистии (№5153) 30 марта.

Теги: #налоги #амнистия #мнение
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