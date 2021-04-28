Экономика

18:15 28.04.2021

Замена главы "Нафтогаза" угрожает независимости компании и сотрудничеству Украины с МВФ – член комитета по вопросам энергетики

1 мин читать
Замена главы "Нафтогаза" угрожает независимости компании и сотрудничеству Украины с МВФ – член комитета по вопросам энергетики

Замена главы НАК "Нафтогаз Украины" угрожает независимости компании и сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом (МВФ), считает член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКЧ Инна Совсун (фракция "Голос").

"Правительство очень неожиданно провело замену руководителя "Нафтогаза"… Это нарушает устав "Нафтогаза" и нарушает наши обязательства, в частности, перед МВФ по обеспечению независимости "Нафтогаза", - цитирует Совсун сайт политической силы в среду.

Ранее Кабинет министров Украины на собрании акционеров НАК "Нафтогаз Украины" в среду прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и главы правления Андрея Коболева, говорится в сообщении на правительственном портале.

Кроме того, было принято решение о назначении с 29 апреля главой правления НАК "Нафтогаз Украины" врио министра энергетики Украины Юрия Витренко.

Перед Витренко поставлена задача системного увеличения добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.

Пресс-службой компании "Нафтогаз" назвала принятое Кабинетом министров Украины решение об увольнении наблюдательного совета НАК "Нафтогаза" юридической манипуляцией.

Теги: #нафтогаз #совсун #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:52 28.04.2021
Решение об увольнении набсовета "Нафтогаза" демонстрирует возвращение к "ручному" управлению госпредприятиями – пресс-служба компании

Решение об увольнении набсовета "Нафтогаза" демонстрирует возвращение к "ручному" управлению госпредприятиями – пресс-служба компании

15:54 28.04.2021
Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета "Нафтогаза"

Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета "Нафтогаза"

15:31 28.04.2021
Витренко временно заменит Коболева на посту главы "Нафтогаза" – источник

Витренко временно заменит Коболева на посту главы "Нафтогаза" – источник

15:22 28.04.2021
ВИТРЕНКО ВРЕМЕНО ЗАМЕНИТ КОБОЛЕВА НА ПОСТУ ГЛАВЫ "НАФТОГАЗА" – ИСТОЧНИК

ВИТРЕНКО ВРЕМЕНО ЗАМЕНИТ КОБОЛЕВА НА ПОСТУ ГЛАВЫ "НАФТОГАЗА" – ИСТОЧНИК

15:19 28.04.2021
Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Коболева, утверждает депутат Василевская-Смаглюк

Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Коболева, утверждает депутат Василевская-Смаглюк

14:44 28.04.2021
Вопрос отставки Степанова Рада сможет рассмотреть в мае – Железняк

Вопрос отставки Степанова Рада сможет рассмотреть в мае – Железняк

14:31 28.04.2021
Депутаты собрали 150 подписей за отставку Степанова – нардеп Стефанишина

Депутаты собрали 150 подписей за отставку Степанова – нардеп Стефанишина

11:33 28.04.2021
"Нафтогаз" ожидает решения суда в Гааге по экспроприированным активам в Крыму до середины 2022г

"Нафтогаз" ожидает решения суда в Гааге по экспроприированным активам в Крыму до середины 2022г

09:51 28.04.2021
"Нафтогаз" в 2020г снизил капитальные расходы в 1,8 раза

"Нафтогаз" в 2020г снизил капитальные расходы в 1,8 раза

18:36 27.04.2021
Глава "Нафтогаз" позитивно оценивает рынок заимствований для компании

Глава "Нафтогаз" позитивно оценивает рынок заимствований для компании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение об увольнении набсовета "Нафтогаза" демонстрирует возвращение к "ручному" управлению госпредприятиями – пресс-служба компании

Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета "Нафтогаза"

Витренко временно заменит Коболева на посту главы "Нафтогаза" – источник

Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Коболева, утверждает депутат Василевская-Смаглюк

Рада утвердила передачу находящихся в госсобственности земель в коммунальную собственность

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин урегулировал ряд вопросов расчета арендной платы за госимущество

Реальная зарплата в Украине в марте 2021г возросла на 9,5% - Госстат

Энергокомитет Рады поддерживает назначение Галущенко на пост министра энергетики

"Эпицентр К" открыл продуктовый Food Market с фудкортом в столичном ТЦ по ул. Берковецкой

МХП выплатит в апреле $30 млн дивидендов за 2020г,

Кабмин предложит Раде ужесточить антитабачное законодательство

Кабмин назначил Семена Кривоноса главой Госинспекции архитектуры и градостроительства

Рада утвердила передачу находящихся в госсобственности земель в коммунальную собственность

"Энергоатом" в I кв.-2021г получил чистую прибыль 1 млрд грн

Рада одобрила изменения в Земельный кодекс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА