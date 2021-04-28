Замена главы "Нафтогаза" угрожает независимости компании и сотрудничеству Украины с МВФ – член комитета по вопросам энергетики

Замена главы НАК "Нафтогаз Украины" угрожает независимости компании и сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом (МВФ), считает член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКЧ Инна Совсун (фракция "Голос").

"Правительство очень неожиданно провело замену руководителя "Нафтогаза"… Это нарушает устав "Нафтогаза" и нарушает наши обязательства, в частности, перед МВФ по обеспечению независимости "Нафтогаза", - цитирует Совсун сайт политической силы в среду.

Ранее Кабинет министров Украины на собрании акционеров НАК "Нафтогаз Украины" в среду прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и главы правления Андрея Коболева, говорится в сообщении на правительственном портале.

Кроме того, было принято решение о назначении с 29 апреля главой правления НАК "Нафтогаз Украины" врио министра энергетики Украины Юрия Витренко.

Перед Витренко поставлена задача системного увеличения добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.

Пресс-службой компании "Нафтогаз" назвала принятое Кабинетом министров Украины решение об увольнении наблюдательного совета НАК "Нафтогаза" юридической манипуляцией.