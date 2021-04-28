Решение об увольнении набсовета "Нафтогаза" демонстрирует возвращение к "ручному" управлению госпредприятиями – пресс-служба компании

Принятое Кабинетом министров Украины решение об увольнении наблюдательного совета НАК "Нафтогаза" является юридической манипуляцией, указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой компании.

"Увольнение наблюдательного совета за двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями. Согласно Уставу "Нафтогаза" и закону "Об акционерных обществах", представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров", - подчеркивается в заявлении в соцсети Facebook.

В компании отмечают, что способ, в который была принята серия решений относительно органов управления "Нафтогаза", демонстрирует возвращение к практике "ручного" управления государственными предприятиями.

"Правление и наблюдательный совет компании только вчера презентовали результаты работы "Нафтогаза" за 2020 год. Несмотря на кризис и наращивание долгов контрагентами через лазейки, созданные государственным регулированием, компания обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год. Кроме того, на данный момент менеджмент обеспечил наличие ликвидности на счетах компании в эквиваленте 57 млрд грн", - заявляют в компании.

Таким образом, "Нафтогаз" является единственной государственной компании, которая сохраняет запас ликвидности.

"Бесконтрольный доступ к этим средствам и их нецелевое использование ставят под угрозу подготовку Украины к прохождению следующей зимы", - считают в компании.

"Такие действия Кабмина являются сигналом всем государственным предприятиям: работа в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться. Кроме того, это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности", - резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, Кабмин Украины на собрании акционеров НАК "Нафтогаз Украины" в среду прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и главы правления Андрея Коболева. Кроме того, было принято решение о назначении с 29 апреля главой правления НАК "Нафтогаз Украины" врио министра энергетики Украины Юрия Витренко.

Вместо Витренко Кабмин назначил врио Минэнерго замминистра ведомства Юрия Бойко.

В Кабмине подчеркнули, что на увольнение повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. При этом предложенный в декабре прошлого года руководством "Нафтогаза" проект финплана предусматривал получение чистой прибыли в размере 11,5 млрд грн.