Экономика

15:31 28.04.2021

Витренко временно заменит Коболева на посту главы "Нафтогаза" – источник

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Витренко временно заменит Коболева на посту главы "Нафтогаза" – источник

Правительство Украины на заседании в среду решило уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и временно – сроком на год – назначить руководителем компании Юрия Витренко, который сейчас исполняет обязанности министра энергетики, а ранее был исполнительным директором "Нафтогаза", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"На год будет назначен Витренко. Полномочия набсовета тоже приостановлены", – сообщил собеседник агентства.

Согласно уставу "Нафтогаза" назначение и освобождение от должности главы правления осуществляется в соответствии с предложениями наблюдательного совета, которые подаются на основании решений наблюдательного совета об избрании и прекращении полномочий главы правления. По данным агентства "Интерфакс-Украина", набсовет подобных кадровых рекомендаций не давал.

В свою очередь Коболев заявил, что узнал о своем "увольнении" из СМИ и соответствующего заявления не писал.

Накануне правление "Нафтогаза" презентовало финпоказатели компании за 2020 год. Согласно им консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за 2020 год составил 19,0 млрд грн по сравнению с прибылью 63,29 млрд грн в 2019 году (без учета компенсации от "Газпрома" 55,7 млрд грн и приостановленной деятельности – 2,6 млрд грн). Такое ухудшение показателей компания объяснила влиянием низкого спроса и цен на газ, а также резервом сомнительных долгов.

"Компания оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль", – заявил глава правления Коболев на презентации результатов. Он отметил, что по итогам первого квартала 2021 года "Нафтогаз" получит чистую прибыль, однако отказался ее назвать из-за ограничений, связанных с возможным выпуском еврооблигаций.

На четверг, 29 апреля, в Верховной Раде назначено голосование за вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко на пост министра энергетики.

Теги: #нафтогаз #витренко
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