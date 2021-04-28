Экономика

15:19 28.04.2021

Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Коболева, утверждает депутат Василевская-Смаглюк

1 мин читать
Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Коболева, утверждает депутат Василевская-Смаглюк

Правительство Украины на заседании в среду решило уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, утверждает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа").

"Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины", – написала она в своем Телеграм-канале после заседания.

В то же время агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить подтверждения или опровержения этой информации в пресс-службе Минэнерго и НАК "Нафтогаз Украины".

Сам Коболев на своей странице в Facebook написал, что никаких заявлений об увольнении он не писал. "Про "увольнение" узнал из новостей. Комментировать не могу. ПС. Никаких заявлений не писал", - написал он.

Накануне Коболев и правление "Нафтогаза" презентовали финпоказатели компании за 2020 год. Согласно им, консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за 2020 год составил 19 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году под влиянием низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов, сообщается на сайте компании во вторник.

"Компания оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль", – заявил глава правления на презентации результатов. Он отметил, что по итогам первого квартала 2021 года "Нафтогаз" получит чистую прибыль, однако отказался ее назвать из-за ограничений, связанных с возможным выпуском еврооблигаций.

Теги: #нафтогаз #витренко #коболев #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:31 28.04.2021
Витренко временно заменит Коболева на посту главы "Нафтогаза" – источник

Витренко временно заменит Коболева на посту главы "Нафтогаза" – источник

15:22 28.04.2021
ВИТРЕНКО ВРЕМЕНО ЗАМЕНИТ КОБОЛЕВА НА ПОСТУ ГЛАВЫ "НАФТОГАЗА" – ИСТОЧНИК

ВИТРЕНКО ВРЕМЕНО ЗАМЕНИТ КОБОЛЕВА НА ПОСТУ ГЛАВЫ "НАФТОГАЗА" – ИСТОЧНИК

15:00 28.04.2021
Кабмин предложит Раде ужесточить антитабачное законодательство

Кабмин предложит Раде ужесточить антитабачное законодательство

14:51 28.04.2021
Кабмин назначил Семена Кривоноса главой Госинспекции архитектуры и градостроительства

Кабмин назначил Семена Кривоноса главой Госинспекции архитектуры и градостроительства

14:42 28.04.2021
Правительство Украины намерено определять местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти вне Киева - законопроект

Правительство Украины намерено определять местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти вне Киева - законопроект

12:48 28.04.2021
Замглавы ОП: отставка Степанова пока не рассматривается Кабмином и Верховной Радой

Замглавы ОП: отставка Степанова пока не рассматривается Кабмином и Верховной Радой

11:33 28.04.2021
"Нафтогаз" ожидает решения суда в Гааге по экспроприированным активам в Крыму до середины 2022г

"Нафтогаз" ожидает решения суда в Гааге по экспроприированным активам в Крыму до середины 2022г

09:51 28.04.2021
"Нафтогаз" в 2020г снизил капитальные расходы в 1,8 раза

"Нафтогаз" в 2020г снизил капитальные расходы в 1,8 раза

18:36 27.04.2021
Глава "Нафтогаз" позитивно оценивает рынок заимствований для компании

Глава "Нафтогаз" позитивно оценивает рынок заимствований для компании

18:35 27.04.2021
"Нафтогаз" еще не решил, будет ли закупать газ летом для его закачки в ПХГ - Коболев

"Нафтогаз" еще не решил, будет ли закупать газ летом для его закачки в ПХГ - Коболев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Витренко временно заменит Коболева на посту главы "Нафтогаза" – источник

Рада утвердила передачу находящихся в госсобственности земель в коммунальную собственность

Рада одобрила изменения в Земельный кодекс

Кабмин продлит цену э/э для населения 1,68 грн/кВт-ч до 30 июня – премьер

Misen заявила о намерении взыскать с Украины сотни миллионов долларов из-за увеличения ренты на газ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Эпицентр К" открыл продуктовый Food Market с фудкортом в столичном ТЦ по ул. Берковецкой

МХП выплатит в апреле $30 млн дивидендов за 2020г,

Рада утвердила передачу находящихся в госсобственности земель в коммунальную собственность

"Энергоатом" в I кв.-2021г получил чистую прибыль 1 млрд грн

Рада одобрила изменения в Земельный кодекс

С мая все субсидианты будут получать субсидию в денежной наличной форме - Шмыгаль

Кабмин продлит цену э/э для населения 1,68 грн/кВт-ч до 30 июня – премьер

Движение на мосту через Хаджибейский лиман открыто – "Укравтодор"

Misen заявила о намерении взыскать с Украины сотни миллионов долларов из-за увеличения ренты на газ

"Нова Пошта Глобал" запустила доставку из немецких онлайн-магазинов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА