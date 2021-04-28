Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Коболева, утверждает депутат Василевская-Смаглюк

Правительство Украины на заседании в среду решило уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, утверждает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа").

"Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины", – написала она в своем Телеграм-канале после заседания.

В то же время агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить подтверждения или опровержения этой информации в пресс-службе Минэнерго и НАК "Нафтогаз Украины".

Сам Коболев на своей странице в Facebook написал, что никаких заявлений об увольнении он не писал. "Про "увольнение" узнал из новостей. Комментировать не могу. ПС. Никаких заявлений не писал", - написал он.

Накануне Коболев и правление "Нафтогаза" презентовали финпоказатели компании за 2020 год. Согласно им, консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за 2020 год составил 19 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году под влиянием низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов, сообщается на сайте компании во вторник.

"Компания оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль", – заявил глава правления на презентации результатов. Он отметил, что по итогам первого квартала 2021 года "Нафтогаз" получит чистую прибыль, однако отказался ее назвать из-за ограничений, связанных с возможным выпуском еврооблигаций.