Экономика

15:00 28.04.2021

Кабмин предложит Раде ужесточить антитабачное законодательство

1 мин читать
Кабмин предложит Раде ужесточить антитабачное законодательство

Кабинет министров Украины предложит Верховное Раде усилить антитабачное законодательство, в частности ввести ряд запретов на производство, торговлю и импорт, а также уравнять в статусе электронные и обычные сигареты.

Соответствующие изменения в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2014/40 / ЕС (по здравоохранению населения от вредного воздействия табака) правительство одобрило на заседании в среду.

Согласно тексту документа, в частности, планируется запретить производство (кроме производства для экспорта), розничную торговлю и импорт для реализации на территории Украины:

- табака для перорального применения;

- сигарет, у которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода превышают 1 мг, 10 мг и 10 мг соответственно;

- табачных изделий, на упаковке которых отсутствуют медицинские предупреждения;

- сигарет и табака для самокруток с характерным запахом и/или вкусом;

- табачных изделий, содержащих витамины и другие добавки, которые создают впечатление, что изделие имеет преимущества для здоровья или приводит к уменьшению рисков, кофеин, таурин или другие добавки, которые ассоциируются с энергичностью, добавки, которые имеют свойства делать выбросы цветными, добавки, которые упрощают вдыхание дыма или усвоение никотина, добавки, которые имеют канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсические свойства в несожженной форме и др.

Кроме того, планируется запретить использование в общественных местах и рекламу электронных сигарет.

Теги: #табак #законодательство #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:19 28.04.2021
Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Коболева, утверждает депутат Василевская-Смаглюк

Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Коболева, утверждает депутат Василевская-Смаглюк

14:51 28.04.2021
Кабмин назначил Семена Кривоноса главой Госинспекции архитектуры и градостроительства

Кабмин назначил Семена Кривоноса главой Госинспекции архитектуры и градостроительства

14:42 28.04.2021
Правительство Украины намерено определять местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти вне Киева - законопроект

Правительство Украины намерено определять местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти вне Киева - законопроект

12:48 28.04.2021
Замглавы ОП: отставка Степанова пока не рассматривается Кабмином и Верховной Радой

Замглавы ОП: отставка Степанова пока не рассматривается Кабмином и Верховной Радой

10:54 22.04.2021
Кабмин утвердил проведение национальной инвентаризации лесов

Кабмин утвердил проведение национальной инвентаризации лесов

18:39 21.04.2021
Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19

Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19

17:58 21.04.2021
Кабмин утвердил план мер по противодействию домашнему насилию

Кабмин утвердил план мер по противодействию домашнему насилию

14:00 21.04.2021
Кабмин упорядочил процесс подготовки и одобрения правительством планов выполнения решений СНБО

Кабмин упорядочил процесс подготовки и одобрения правительством планов выполнения решений СНБО

21:00 20.04.2021
Совет по вопросам обеспечения прав защитников Украины будет инициировать внесение в Конституцию нормы о защите прав ветеранов АТО/ООС и семей погибших военнослужащих

Совет по вопросам обеспечения прав защитников Украины будет инициировать внесение в Конституцию нормы о защите прав ветеранов АТО/ООС и семей погибших военнослужащих

19:22 20.04.2021
Правительство планирует инициировать механизм удешевления билетов на внутренние авиаперевозки - Шмыгаль

Правительство планирует инициировать механизм удешевления билетов на внутренние авиаперевозки - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Витренко временно заменит Коболева на посту главы "Нафтогаза" – источник

Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Коболева, утверждает депутат Василевская-Смаглюк

Рада утвердила передачу находящихся в госсобственности земель в коммунальную собственность

Рада одобрила изменения в Земельный кодекс

Кабмин продлит цену э/э для населения 1,68 грн/кВт-ч до 30 июня – премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Витренко временно заменит Коболева на посту главы "Нафтогаза" – источник

"Эпицентр К" открыл продуктовый Food Market с фудкортом в столичном ТЦ по ул. Берковецкой

ВИТРЕНКО ВРЕМЕНО ЗАМЕНИТ КОБОЛЕВА НА ПОСТУ ГЛАВЫ "НАФТОГАЗА" – ИСТОЧНИК

МХП выплатит в апреле $30 млн дивидендов за 2020г,

Рада утвердила передачу находящихся в госсобственности земель в коммунальную собственность

"Энергоатом" в I кв.-2021г получил чистую прибыль 1 млрд грн

Рада одобрила изменения в Земельный кодекс

С мая все субсидианты будут получать субсидию в денежной наличной форме - Шмыгаль

Кабмин продлит цену э/э для населения 1,68 грн/кВт-ч до 30 июня – премьер

Движение на мосту через Хаджибейский лиман открыто – "Укравтодор"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА