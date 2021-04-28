Кабмин предложит Раде ужесточить антитабачное законодательство

Кабинет министров Украины предложит Верховное Раде усилить антитабачное законодательство, в частности ввести ряд запретов на производство, торговлю и импорт, а также уравнять в статусе электронные и обычные сигареты.

Соответствующие изменения в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2014/40 / ЕС (по здравоохранению населения от вредного воздействия табака) правительство одобрило на заседании в среду.

Согласно тексту документа, в частности, планируется запретить производство (кроме производства для экспорта), розничную торговлю и импорт для реализации на территории Украины:

- табака для перорального применения;

- сигарет, у которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода превышают 1 мг, 10 мг и 10 мг соответственно;

- табачных изделий, на упаковке которых отсутствуют медицинские предупреждения;

- сигарет и табака для самокруток с характерным запахом и/или вкусом;

- табачных изделий, содержащих витамины и другие добавки, которые создают впечатление, что изделие имеет преимущества для здоровья или приводит к уменьшению рисков, кофеин, таурин или другие добавки, которые ассоциируются с энергичностью, добавки, которые имеют свойства делать выбросы цветными, добавки, которые упрощают вдыхание дыма или усвоение никотина, добавки, которые имеют канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсические свойства в несожженной форме и др.

Кроме того, планируется запретить использование в общественных местах и рекламу электронных сигарет.